Eccellenza Campania, Girone B - Napoli United-Mondragone 1-0: Sheriff decide il match del Vallefuoco

Il Girone B del campionato di Eccellenza Campania mette dinanzi Napoli United e Mondragone nella gara d'esordio. Un debutto tra due squadre ambiziose allo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano. Archiviato il capitolo Coppa Italia, entrambe vanno alla ricerca della prima gioia nella nuova competizione.

Bastano due giri di cronometro per il primo tentativo degno di nota della partita. Musso, con un colpo di testa in area, spaventa la retroguardia di De Michele. L'organico di Maradona jr. prova a rendersi pericoloso ancora con Akrapovic da calcio piazzato. Sul capovolgimento di fronte è Sellitti ad impegnare la difesa casalinga. I granata costruiscono bene e colpiscono con una conclusione di Alvino che chiama in causa Giordano, poi i casertani reclamano un calcio di rigore che il direttore di gara non assegna. Al 20' è Arrulo a mettersi in evidenza con una giocata che non ottiene l'effetto sperato. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni e si va a riposo sul punteggio di parità.

L'intuzione dei padroni di casa si materializza nel secondo tempo con l'ingresso di Barone e Sheriff. Entrambi confezionano il vantaggio: il centrocampista apre per la discesa di un compagno che mette al centro un traversone basso e l'attaccante deve soltanto spingere in rete. Gli ospiti ribaltano l'azione a caccia del pari, ma i partenopei chiudono le linee di passaggio e non offrono possibilità a De Michele. Il Napoli United gestisce il vantaggio e il possesso, non lascia varchi e indirizza la sfida verso il successo. Il Mondragone ci prova nel finale, ma trova sulla sua strada un avversario solido in difesa e un estremo difensore in giornata.

Primi tre punti per i biancoverdi che festeggiano con l'hurrà l'esordio in campionato. I granata devono resettare e ripartire quanto prima.

Il tabellino

Napoli United: Giordano, Scheler, Santoro, Akrapovic, Samson, Ciranna, Arrulo, Minutella, Giordano, Navarrete, Musso. A disposizione: Lenci, Perretti, Pisacane, Oliva, Barone, Medaglia, Pelliccia, Soprano, Sheriff. Allenatore: Maradona jr.

Mondragone: Pagnano, Di Maio, Di Crosta, Grieco, Esposito, Baratto, Alvino, Foti, Palumbo, Sellitti, Vitale. A disposizione: Esposito G., Piscitelli, Di Landa, Di Stasio, Grifone, Del Vecchio, Sannino, Sorriso, Longo. Allenatore: De Michele.

Marcatori: Sheriff (NU)