Eccellenza Campania/Girone B - Napoli United impressionante, Maddalonese schiantata: sagra del gol al Vallefuoco

Gli acquisti delle ultime ore, la volontà di scalare la classifica e affacciarsi nella zona che conta. L'obiettivo odierno, oltre alla vittoria casalinga, è il sorpasso sull'Ischia. Il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. scende in campo e affronta la Maddalonese allo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano.

Il match si mette subito in discesa per i Leoni. Al 10' traversone di Santoro, Navarrete anticipa tutti sul primo palo e gira in rete con un colpo di testa perfetto e stilisticamente bello. Gli ospiti non ci stanno e provano a rovinare subito la gioia con una conclusione che termina di poco alto sopra la porta difesa da Maraolo. Al 17', su un destro di Pelliccia, c'è un tocco di mano in area di rigore: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Akrapovic che trova la risposta dell'estremo difensore. I padroni di casa restano in attacco e sfiorano il raddoppio su un disimpegno errato dei casertani, Domingo disinnesca Capellino. Al 27' un destro al volo di Guglielmo da posizione defilata si spegne sul fondo. Alla mezz'ora Navarrete sfiora il raddoppio con un tiro da fuori. Due minuti dopo, Scheler riceve da Pelliccia, si incunea tra gli avversari e calcia: traiettoria alta. La Maddalonese si affaccia in avanti nel finale di prima frazione, Maraolo disinnesca senza problemi. Al 44' Navarrete scalda i guantoni di Domingo.

La ripresa si apre con una punizione di Ciranna orientata sul palo lontano, l'effetto dato al pallone non è perfetto e la parabola finisce sul fondo. Al 60' Maraolo si oppone al tentativo al volo di Capogrosso. Sul ribaltamento di fronte, Pelliccia gestisce bene la ripartenza e serve Arario: conclusione precisa dell'argentino e 2-0 del Napoli United. Al 65' Giordano serve Arario che a sua volta allarga per Navarrete: il numero 7 si accentra dalla sinistra e scarica in porta un destro che vale il tris. Al 68' Giordano estrae dal cilindro una perla e mette in ghiaccio il risultato col poker: botta dai trenta metri e infila la sfera all'incrocio. Nel finale c'è la manita ad opera di Scheler. Al Vallefuoco di Mugnano è una partita a senso unico, i Leoni approcciano alla grande e dimostrano qualità importanti per la categoria: schiantata la Maddalonese con un netto 5-0.

Il tabellino

Napoli United: Maraolo, Scheler, Santoro, Akrapocic, Barone Lumaga (83’ Pisacane), Arrulo (73’ Tomasin), Ciranna (62’ Giordano), Pelliccia, Navarrete, Amaya (57’ Arario), Capellino (71’ Redjhimi). A disposizione: Zaccaro, Greco, Bruno, De Marco. Allenatore: Maradona

Maddalonese: Domigno, De Fenza, Capogrosso, Ferraro (79’ Coppola), Zacchia (5’ Percope), Pingue, De Rosa, Della Ventura, Martinelli (71’ Verdicchio), Barletta, Guglielmo. A disposizione: Cerreto, Alfano, Viscovo, Sannazzaro, Palumbo, Colella. Allenatore: Valerio

Arbitro: Ambrosino di Nola

Marcatori: 9’, 65’ Navarrete (NU), 60’ Arario (NU), 70’ Giordano (NU), 87’ Scheler (NU)

Ammoniti: Ciranna, Tomasin (NU) De Rosa, Pingue, Della Ventura, De Fenza, Capogrosso, Barletta (M)