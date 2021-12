Eccellenza Campania/Girone B - Il Napoli United fa suo il big-match con l'Ischia: decisivi Giordano e Navarrete

Dodicesimo turno del Girone B di Eccellenza, il programma prevede il big match tra Napoli United e Ischia. La squadra di Diego Armando Maradona jr., proveniente dal pareggio ad occhiali contro la Frattese, è chiamata a rilanciarsi nella zona alta della classifica. Per gli isolani di Angelo Iervolino, reduci dal pari dell'infrasettimanale col Savoia, c'è bisogno di una vittoria per restare agganciati al gruppone nella fascia nobile.

Il confronto dello Stadio Vallefuoco di Mugnano premia i Leoni che si affermano di misura. Il primo affondo è di Schinnea dopo otto giri di cronometro, Mazzella blocca senza particolari problemi. Grande spavento superato il quarto d'ora di gioco, Filosa si accascia per un lieve malore. Come comunicato dalla società gialloblù, il calciatore "è stato ricoverato in ospedale ma a seguito degli accertamenti non è stato riscontrato alcun problema". Al 25' i padroni di casa, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, sfiorano il gol con Arrulo. Risponde Castagna al 33' con un bolide al volo dalla distanza, Giordano si oppone. Al 40' ancora l'estremo difensore locale è costretto a sventare un'occasione ravvicinata di Sogliuzzo. Nel finale di frazione, un diagonale di Trofa si perde sul fondo.

Il sussulto che inaugura il secondo tempo è per gli isolani da calcio piazzato. Al 56' il Napoli United mette la freccia. Traversone dalla destra, girata di Schinnea e traiettoria che si stampa sul palo. Il pallone resta in area e Giordano è il più lesto a spedire alle spalle di Mazzella. Al 64' l'Ischia ristabilisce la parità con un tocco di Castagna dopo una punizione battuta dalla sinistra. Al 71' Schinnea innesca Pelliccia che, altruista davanti al portiere, non calcia ma serve un compagno: il numero 26 ospite interviene e cattura la sfera. Il maltempo colpisce Mugnano, il terreno di gioco diventa insidioso. Al 79' Barone ci prova dalla distanza, Mazzella respinge non bene e sulla traiettoria velenosa si fionda Navarrete che firma il 2-1 di testa.