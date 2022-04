Eccellenza Campania/Girone B - Reti inviolate nel big match tra Napoli United e Frattese

Il big-match della ventiquattresima giornata del Girone B di Eccellenza va in archivio. Il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. ospita la Frattese di Giovanni Masecchia allo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano. Gara equilibrata, ricca di spunti e che termina con il risultato ad occhiali. Non mancano le occasioni, ma le porte restano inviolate e le due squadre sono costrette a dividersi la posta in palio.

Buona partenza per i nerostellati che si rendono pericolosi al 3' con Prisco che di testa non inquadra lo specchio della porta. Al 9' tocca a Signorelli costruire una buona opportunità su calcio di punizione, Giordano si distende e si rifugia in angolo. Insidioso il calcio piazzato di Riccio al quarto d'ora, così come quello di Signorelli al 20': la difesa di casa risponde presente in ambedue le circostanze. Al 23' gli ospiti trovano ancora spazio con un traversone per Prisco, la traiettoria dell'incornata lambisce la traversa. I Leoni si scuotono con le ripartenze di Arario e Pelliccia: su quest'ultimo è provvidenziale De Lucia attorno alla mezz'ora. Al 34' chance per Schinnea che, da buona posizione, preferisce passare la sfera ad Arrulo che trova ancora l’opposizione di De Lucia. Passano quattro minuti e Pelliccia manda fuori. Non succede più nulla, all'intervallo persiste il pareggio. La ripresa si apre con un contropiede di Arario che pesca Schinnea. L'attaccante non punta l'avversario, ma definisce l'assist per Pelliccia che non trova il tocco vincente. Al 64' illusione del gol sugli sviluppi di un angolo di Arrulo, al 65' Arrulo è nuovamente protagonista con una botta imprecisa. Sul ribaltamento di fronte, Giordano si oppone a Signorelli. Al 72' Visconti ci prova dalla distanza, senza successo. Il Napoli United cerca l’ultimo assalto con Navarrete, nei minuti di recupero è la Frattese a creare i brividi con Riccio. Finisce così a Mugnano, porte inviolate tra le due squadre.

Il tabellino

Napoli United: Giordano D., Scheler, Santoro, Akrapovic, Tomasin, Arrulo, Ciranna (79' Barone), Pelliccia, Cittadini (63' Navarrete), Arario (86' Giordano G.), Schinnea (70' Capellino). A disposizione: Maraolo, Pisacane, Diakhaby, Bruno, De Marco. Allenatore: Diego Armando Maradona jr.

Frattese: De Lucia, Onda (83' Improta), Calone (70' Cavucci), Manzi, Riccio, De Marco (90' Cigliano), Armeno, Visconti, Prisco, Signorelli, La Pietra (74' Generale). A disposizione: Acanfora, Di Micco, Vitale, Mascolo, Orlando. Allenatore: Giovanni Masecchia

Arbitro: Saugo di Bassano del Grappa

Ammoniti: Akrapovic (NU), Calone, Visconti (F)