Eccellenza Campania/Girone B - Crollo casalingo per il Napoli United: esulta l'Ercolanese nel segno di Lucignano ed Orefice

Blitz allo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano per l'Ercolanese di Gaetano Perrella che supera l'ostacolo Napoli United con una prestazione cinica e sontuosa. Sfortuna e poca precisione in zona offensiva per la brigata di Diego Armando Maradona jr, i Leoni scivolano al terzo posto in classifica.

La ventiduesima giornata del Girone B si apre con un destro largo da parte di Capellino al 4'. Passano quattro giri di lancette e i padroni di casa sono nuovamente pericolosi con un calcio d'angolo che attraversa l'area. All'11' una punizione di Liguori da posizione defilata impegna seriamente Maraolo. Al 12', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Aliperta spedisce sul fondo. All'intensità dei primi minuti segue una fase di equilibrio nella fascia centrale della partita. Al 40' eurogol di Lucignano dal limite: il numero 27 controlla e calcia all'incrocio. Il pallone sbatte sul palo e si infila in rete. Al 44' Arario allarga per Capellino che conclude al volo: la traiettoria diventa un suggerimento per Navarrete che fallisce il pari di testa.

All'avvio della ripresa, il Napoli United entra con un approccio offensivo e con la volontà di ribaltare il punteggio. Al 53' ci prova Navarrete in acrobazia dai venti metri, la parabola si perde sul fondo. Al 58' è l'incornata di Arrulo a spaventare la retroguardia vesuviana. Al 67' Maraolo è costretto agli straordinari pur di non far capitolare i suoi. Al 73' Schinnea spreca una buona chance con la frustata di testa imprecisa. Ancora l'attaccante si intravede in attacco a sei minuti dal termine con un mancino che termina a lato. All'85' Montaperto scarica un destro verso lo specchio e la sfera si infrange sulla traversa. Sul prosieguo dell'azione, Orefice timbra il raddoppio con un tiro dall'interno dell'area.

Il match del Vallefuoco va in archivio sul punteggio di 0-2 in favore dell'Ercolanese. Battuta d'arresto interna per il Napoli United.