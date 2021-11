Eccellenza Campania/Girone B - Mondragone-Savoia 0-0: inizia la gara al Vittorio Papa di Cardito

9' - È De Rosa il più pimpante tra gli oplontini, la difesa locale è attenta. Giù Di Fusco dopo un contatto duro con Napolitano.

8' - Occasione Mondragone! Lepre si libera della marcatura di Pisani e crossa per Di Stasio: la conclusione al volo dell'esterno termina alta.

6' - Traversone di Lepre, Rega allontana. Granata ancora in possesso, Spavone spazza. Sul ribaltamento di fronte, Esposito non riesce ad arrivare sul lancio di De Rosa.

5' - Si lotta in mezzo al campo, aggressività sui portatori del pallone da una parte e dall'altra. Il Savoia cerca di alzare il baricentro.

3' - Pressing alto per i ragazzi di Papa, un avvio un po' compassato per la brigata di Carannante. A terra Napolitano dopo un contatto sulla trequarti.

2' - Maglia granata con tinte azzurre per i padroni di casa, solita divisa per i biancoscudati.

1' - Partiti! Possesso palla per il Mondragone che va a caccia della prima sortita offensiva.

Il tabellino

Mondragone: Pagnano, Grifone, Fiorillo, Esposito, Di Crosta, Di Fusco, Foti, Griesco, Di Stasio, Sperandeo, Lepre. A disposizione: Esposito, Di Maio, Palumbo, Sellitti, Di Landa, Baratto, Vassarella, Allegretta, Torino. Allenatore: Papa

Savoia: Landi, Pisani, Spavone, Napolitano, Alfano, Rega, Russo R., Liberti, Trimarco, De Rosa, Esposito. A disposizione: Merola, D’Oriano, Annunziata, Sacconi, De Stefano, Borriello, Scarpa. Allenatore: Carannante

Arbitro: Christian De Angelis di Nocera Inferiore

Assistenti: Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia e Antonio Cafisi di Nocerina Inferiore

- Pochi minuti al fischio d'inizio!

- Il direttore di gara è il signor Christian De Angelis della sezione di Nocera Inferiore e sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia e Antonio Cafisi di Nocera Inferiore.

Ultima apparizione lo scorso 6 novembre con la vittoria di misura sulla Frattese, poi il tormento Covid e le sfide saltate contro Ischia e Neapolis. Il Savoia ritorna in campo ed è atteso dalla delicata trasferta contro il Mondragone. I ragazzi di Roberto Carannante vanno a caccia del bottino pieno per riprendere quota in classifica e avvicinarsi alla zona nobile. Tuttavia, lo spauracchio playout è vivo e servirà una prova magistrale per superare la compagine casertana. Lettori e lettrici di Napolitoday.it benvenuti alla diretta testuale del match.