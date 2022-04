Eccellenza Campania/Girone B - Il Real Forio esce sconfitto da Cardito: 2-0 per il Mondragone al Papa di Cardito

Penultima giornata da dimenticare per il Real Forio di Flavio Leo. La compagine isolana, a caccia di punti chiave in ottica salvezza, esce sconfitta dal confronto diretto con il Mondragone in trasferta. Successo all'inglese per la formazione rossoblù che, in attesa dell'ultimo turno in programma nel prossimo weekend, si tira fuori dalla zona calda della graduatoria. Per i partenopei, invece, la situazione diventa critica.

Partita subito complicata per i biancoverdi che vanno sotto nel punteggio dopo quattro giri di cronometro dal fischio d'inizio. Giocata personale di Ammaturo sulla corsia mancina, dribbling su due avversari e filtrante al centro: sulla palla arriva Lepre che, di tacco, infila nel sacco e sblocca il risultato. Alla mezz'ora ci pensa Pagliuca a mettersi in evidenza con un pallonetto che sbatte sulla traversa. Gli ospiti si affacciano in avanti con una botta di Capone dalla distanza, l'estremo difensore controlla senza troppi problemi.

Nella ripresa, il Real Forio si proietta in fase offensiva con una conclusione di Moccia da calcio piazzato: la barriera sporca la traiettoria. Nella seconda parte della frazione è Castaldi a costruirsi un'opportunità interessante: il portiere locale è ancora attento e nega la gioia al biancoverde. Nelle battute conclusive, il palo si oppone al tentativo di Moccia. Nel recupero, il Mondragone firma il raddoppio con la ripartenza rapida e fulminea di Russo: al triplice fischio è 2-0 allo Stadio Vittorio Papa di Cardito.

Il tabellino

Mondragone: Pagnano, Grifone, Di Crosta, Ammaturo (88' Di Fusco), Di Maio, Esposito, Alvino, Pagliuca (61' Russo), Sperandeo, Sellitti (71' Di Stasio), Lepre (64' Moschini). A disposizione: Esposito, Baratto, Allegretta, Peluso, Brunetti. Allenatore: Papa

Real Forio: D'Errico, Iacono, Capone, Cantelli, Mangiapia, Annunziata (87' Vaiano), Sirabella, Arezzo (51' Castaldi), Lubrano Lavadera (53' Moccia), Roghi, Cirelli (70' Jelicanin). A disposizione: Quiriti, Di Meglio A., Di Maio, Fiorentino, Di Meglio C. Allenatore: Leo

Arbitro: Tomei di Sapri

Marcatori: 4' Lepre (M), 91' Russo (M)