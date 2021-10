Eccellenza Campania, Girone B - Il Mondragone espugna il Simpatia: Grieco piega il Pianura Napoli Nord

Nel terzo turno del campionato di Eccellenza Campania spicca il confronto tra Pianura Napoli Nord e Mondragone allo Stadio Simpatia. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta in esterna contro il Neapolis, gli ospiti sono in fiducia dopo la vittoria messa in archivio con l'Albanova.

Servono tre minuti alla compagine casertana per sbloccare il risultato e mettere la testa avanti. Dopo uno scambio di battute, Alvino entra in area di rigore dalla destra e serve a Grieco il pallone del vantaggio. La formazione locale prova a reagire, ma il risultato non cambia prima dell'intervallo. A ripresa inoltrata, il raddoppio porta ancora la firma di Grieco che stacca in area dagli sviluppi di un calcio d'angolo e sigla lo 0-2 definitivo.

Bottino pieno in cascina per il Mondragone che si proietta alla partita con l'Ercolanese con sei lunghezza in classifica. Ancora a secco di punti e in piena crisi il Pianura Napoli Nord.