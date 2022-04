Eccellenza Campania/Girone B - Il Savoia non sfonda: con la Maddalonese è 0-0

Non c'è una squadra vittoriosa allo Stadio Cappuccini, il confronto tra Maddalonese e Savoia va in archivio con il pareggio senza reti. Il penultimo turno del Girone B di Eccellenza si chiude con lo 0-0 inchiodato, i biancoscudati non riescono a blindare il secondo posto in graduatoria e sono chiamati a farlo all'ultima giornata.

Partita che ci mette un po' a carburare, l'incontro si mantiene sulla stabilità e sull'equilibrio. La prima chance della sfida arriva soltanto nella seconda parte della frazione iniziale. Al 27' occasione per i padroni di casa con una conclusione potente di Barletta, Landi si supera con una gran parata: l'estremo difensore si rifugia in angolo. Alla mezz’ora De Rosa recupera palla, conduce la sfera e va al tiro dal limite: Cerreto para. Al 35' il Savoia attacca sulla sinistra, colpo di testa di Liberti e parata del portiere avversario. Minuto 41, Foti ci prova da calcio di punizione: la palla si abbassa alla destra di Cerreto che accompagna fuori.

All'avvio della ripresa, opportunità sul piede di De Fenza: Landi smanaccia fuori. Si ritaglia uno spazio Esposito che prima salta la difesa granata e poi serve De Stefano, fermato in posizione di offside. Il Ninja sale in cattedra successivamente con una ruleta e con una punizione guadagnata da posizione pericolosa. Al 58' Landi è miracoloso su un colpo di testa di Capogrosso, al 71' gran bolide di prima intenzione di Scarpa, Cerreto è attento e respinge col piede. All'80' pallonetto di Pingue, Landi si oppone. Forcing finale del Savoia: Scarpa batte l’angolo, Rega colpisce e la difesa locale allontana la minaccia. Dopo tre minuti di recupero, arriva il triplice fischio: è 0-0 al Cappuccini.