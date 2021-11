Eccellenza Campania/Girone B - Ischia-Savoia non si giocherà: rinviata la sfida del Mazzella

Salta il big match dello Stadio Mazzella. Ischia e Savoia, impegnate per la nona giornata del Girone B di Eccellenza, dovranno rinviare il confronto. Il Covid, infatti, si è abbattuto sulle due formazioni. Alle positività riscontrate dal sodalizio isolano nel corso degli ultimi giorni sono seguite ulteriori notizie negative sul fronte biancoscudato. Gli oplontini, con una nota ufficiale apparsa sui canali social, hanno annunciato che sette componenti del gruppo squadra sono risultati positivi ai recenti test: "La Società comunica il rinvio della partita contro l’Ischia, a seguito della positività al Covid riscontrata di sette dei nostri tesserati".

Il direttore sportivo Carmine Palumbo, in merito, ha dichiarato: “Sono dispiaciuto ed amareggiato per quanto capitato, però purtroppo dobbiamo accettare la situazione attuale. Ci stiamo attivando per ottemperare al protocollo sanitario in materia di Covid, così come per la sanificazione degli ambienti frequentati, a tutela di tutti i nostri tesserati, compresi dirigenti e staff. È un vero peccato poiché, negli ultimi tempi, avevo visto la squadra molto in palla. Però dinnanzi a questo tipo di eventi bisogna solo alzare le mani, con la speranza che questo periodo passi in fretta: auguro a tutti i nostri tesserati una pronta guarigione e voglio comunicare loro che la Società gli è vicina. Speriamo di riprendere al più presto il nostro cammino interrotto sabato scorso con la vittoria ai danni della Frattese”.

Il Savoia, inoltre, annuncia che anche la partita tra la Juniores e la Givova Capri Anacapri - valevole per il quinto turno del campionato - è stata rinviata.