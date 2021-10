Eccellenza Campania/Girone B - Hurrà Ischia in extremis, Sant'Antonio Abate regolato da Di Costanzo e Invernini

Il fattore interno domina la scena. Il confronto del Mazzella premia l'Ischia di Iervolino che abbatte il Sant'Antonio Abate di D'Aniello soltanto nelle fasi conclusive della gara. Una partita largamente equilibrata è decisa da due guizzi in extremis, gli isolani festeggiano e incassano tre punti pesantissimi per la classifica del Girone B di Eccellenza.

Controlla e si afferma, sul piano tattico e non nel risultato, la squadra gialloblù che sfodera una prestazione di spessore nel corso del primo tempo. Mazzella è inoperoso, Alcolino è chiamato a disinnescare le sortite dei padroni di casa. Nel corso della frazione, la squadra locale chiede anche un calcio di rigore per fallo su Arcamone, ma il direttore di gara fa proseguire. Analogo spartito nel secondo tempo, De Luise e compagni provano a creare problemi alla retroguardia giallorossa che non crolla. Il bunker regge, tuttavia la pressione scardina la difesa e all'85' - dagli sviluppi di un corner di Filosa - Di Costanzo segna dopo una ribattuta. L'Ischia resta con l'uomo in meno nella parte finale per l'espulsione di Filosa, al 92' c'è il raddoppio. I ragazzi di Iervolino rubano la sfera in mediana, Trani serve Invernini che non sbaglia a tu per tu con Alcolino.

Il tabellino

Ischia: Mazzella, Buono, Trofa, Di Costanzo, Chiariello, Cibelli (65′ Filosa), D’Antonio (75′ Trani), Arcamone (75′ Arcamone M.), Sogliuzzo, Castagna (94′ Di Meglio), De Luise (88′ Invernini). A disposizione: Di Chiara, Muscariello, Esposito, Di Sapia. Allenatore: Iervolino

Sant’Antonio Abate: Alcolino (94′ Cotticelli), Fortunato (88′ Tammaro), Tumolillo, Scala, Vitale, Tartaglione (45′ Cascone), Santarpia, Apuzzo, Martone (65′ Busce), Varriale (65′ Notangelo), Marigliano. A disposizione: Alfano, Cangianiello, Lombardo, Di Martino. Allenatore: D’Aniello

Arbitro: Fabrizio Massaro di Torre del Greco

Assistenti: Raffaele Cecere di Caserta - Michele Mistico di Torre del Greco

Marcatori: 85' Di Costanzo (I), 92' Invernini (I)

Espulsioni: 90' Filosa (I)