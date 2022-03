Eccellenza Campania/Girone B - Il derby isolano va all'Ischia: disfatta Real Forio al Mazzella

Va in archivio la ventitreesima giornata del Girone B di Eccellenza, l'Ischia si prende il derby isolano contro il Real Forio allo Stadio Mazzella. Tris messo in cascina dalla compagine gialloblù che conquista l'intera posta in palio e rafforza la posizione in griglia playoff. I biancoverdi restano ancorati alla fascia playout della classifica.

La partita è equilibrata nel corso della prima frazione, le occasioni sono rare e l'unico vero sussulto si vede alla mezz'ora con un tiro di Castagna dalla distanza che costringe D'Errico alla parata. Nel secondo tempo si scatenano i ragazzi di Iervolino che passano in vantaggio al 67' con Florio che approfitta di un rimpallo in area sugli sviluppi di un angolo e insacca alle spalle di D'Errico con un destro chirurgico. All'81' c'è il raddoppio di De Luise su assistenza di D'Antonio. Nel recupero, disattenzione dell'estremo difensore ospite e Cibelli cala il tris.

Il tabellino

Ischia: Mazzella, Florio, Buono, Trofa, Chiariello, Di Costanzo, Castagna, Montanino (77' D’Antonio), De Luise (89' Pistola), Arcamone (53' Cibelli), Trani (77' Conte). A disposizione: Di Chiara, Iacono, Di Sapia, Pesce, Filosa. Allenatore: Iervolino

Real Forio: D’Errico, Iacono, Saurino, Capone, Cantelli (69' Cirelli), Di Spigna (74' Roghi), Castaldi, Accurso, Granato, Sirabella, Moccia (78' Jelicanin). A disposizione: Quiriti, Mangiapia, Arezzo, De Luise, Vaiano, Fiorentino. Allenatore: Leo

Arbitro: Bruno Rossomando di Salerno

Marcatori: 67' Florio (I), 81' De Luise (I), 91' Cibelli (I)

Ammonizioni: Montanino, Cibelli (I), Capone (RF)