Eccellenza Campania/Girone B - Puteolana corsara ad Ischia: Fontanarosa match-winner

Il big-match del Giraud e non solo. Allo Stadio Mazzella va in scena un altro confronto di grande spessore. L'Ischia di Angelo Iervolino accoglie la Puteolana di Salvatore Marra. I Diavoli Rossi arrivano sul territorio isolano con l'obiettivo di rinforzare il primato, i gialloblù cercano lunghezze utili in chiave playoff e sognano di fermare la corazzata flegrea.

Il match è equilibrato, i valori in campo dimostrano qualità fuori categoria. La prima opportunità della sfida è per gli ospiti da calcio piazzato. Gioielli, pescato in area di rigore, impatta ma trova il palo a negare la gioia. La stabilità regna sovrana e, nel corso della frazione iniziale, il risultato non cambia. Passata la mezz'ora, i granata vanno vicini all'obiettivo grosso ancora con Gioielli. Il numero 10 calcia da mattonella importante sulla trequarti, il legno si oppone per la seconda volta. Sul ribaltamento di fronte, Cibelli non riesce ad impegnare Maiellaro. Ad avvio ripresa, la Puteolana passa in vantaggio. Lancio dalle retrovie, la manovra prosegue e il pallone giunge a Fontanarosa che beffa Mazzella e toglie il lucchetto alla partita. L'Ischia prova a macinare gioco con gli interpreti offensivi, Sogliuzzo e il subentrato Trani in particolar modo. I flegrei offrono una prestazione consistente in retroguardia e concedono davvero pochissimo. In pieno recupero, su un traversone di Castagna, Filosa ci prova: Maiellaro respinge. Sulla ribattuta si fionda De Luise che colpisce il montante.

Il tabellino

Ischia: Mazzella, Buono, Trofa, Di Costanzo, Chiariello, Arcamone (65′ Trani), Castagna, Montanino, Florio (90′ Pistola), Cibelli (77′ De Luise), Sogliuzzo (88′ Filosa). A disposizione: Di Chiara, Muscariello, Pesce, Di Sapia, Conte. Allenatore: Iervolino

Puteolana: Maiellaro, Balzano, Rinaldi, Sica, Marigliano (45′ Catinali), Amelio, Grieco (89′ Petrarca), Fontanarosa, Evacuo (45′ Di Giorgio), Gioielli (68′ Guarracino), Di Lorenzo (53′ De Simone). A disposizione: Caparro, Scotti, Sardo, De Rosa, Di Napoli, Viola, Accietto. Allenatore: Marra

Arbitro: Gabriele Cortale di Locri

Assistenti: Alessio Vitiello di Torre Annunziata - Giuseppe Orazio di Frattamaggiore

Marcatori: 49' Fontanarosa (P)

Ammonizioni: Trofa, Arcamone, Sogliuzzo (I), Marigliano, Amelio (P)