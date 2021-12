Eccellenza Campania/Girone B - L'Ischia supera la Nuova Napoli Nord: quattro gol nella vittoria gialloblù

È un match dal verdetto (quasi) scontato alla vigilia. E invece, al netto di mancate sorpresa, allo Stadio Mazzella si gioca un confronto aperto. A imporsi è l'Ischia di Angelo Iervolino che mantiene il passo delle concorrenti in classifica e completa il sorpasso sul Napoli United. Ferma ancora la Nuova Napoli Nord, fanalino di coda del torneo con zero punti in quattordici sfide di campionato disputate.

La cronaca si apre al 3' con una giocata personale di Castagna che semina il panico dalla destra, si accentra superando un paio di avversari e calcia: il sinistro termina sul fondo. Al 6' Filosa innesca Castagna che sfonda in area e libera un destro che si stampa sull’esterno della rete.All'8' la traversa dice di no a una punizione ben calciata da Arcamone da posizione defilata. Al 20' Castagna, in contropiede, non trova il tocco vincente col portiere in uscita. Al 29' Filosa manda in tilt la retroguardia, il destro è alto. Alla mezz'ora si sblocca il risultato. Castagna conquista la sfera, vince un rimpallo e col mancino insacca. Il primo tempo si chiude con un calcio piazzato di Arcamone parato da Marchese.

La ripresa si inaugura con un filtrante di Cibelli per Castagna, il diagonale di quest'ultimo è disinnescato dall'estermo difensore. Al 55' Castagna non trova lo specchio. Al 65', dagli sviluppi di una palla inattiva, Florio approfitta della torre di un compagno e infila per il raddoppio. Al 68' un'uscita maldestra di Marchese permette ad Arcamone di calare il tris. All'87', su un altro errore in disimpegno, Castagna serve Sogliuzzo per il poker. Nel finale, gli azzurri ritornano in partita ma non c'è più tempo. All'89' Mazzella e Chiariello si scontrano: Keita ringrazia e accorcia. Nel recupero c'è gioia anche per Sommella. Al triplice fischio è 4-2 sul suolo isolano.