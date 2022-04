Eccellenza Campania/Girone B - Trofa apre per l'Ischia, Giordano pareggia per il Napoli United: il big match del Mazzella termina 1-1

Un pareggio che certifica la partecipazione agli spareggi playoff per l'Ischia e il Napoli United. Complice anche la sconfitta della Frattese, le due squadre si assicurano l'accesso alle sfide di fine stagione. E, col pareggio del Savoia sul campo della Maddalonese, resta tutto aperto per la seconda posizione. La truppa di Angelo Iervolino, archiviata la penultima giornata, resta al terzo posto e con due lunghezze di distacco dai biancoscudati. Gli uomini di Diego Armando Maradona jr. sono a un punto di ritardo dagli isolani.

Bastano pochi secondi alla compagine di casa per sbloccare il risultato. Trofa approfitta di un clamoroso errore di Giordano, sradica la sfera e insacca a porta sguarnita in acrobazia. Al 16' De Luise apre troppo il sinistro da posizione defilata, il pallone si perde sul fondo. Soltanto al 32' si intravedono gli ospiti in attacco con un bolide di Barone dalla distanza, la traiettoria sbatte sul palo e rientra in campo. Non accade più nulla nella seconda parte della frazione, i gialloblù vanno a riposo sul risultato di 1-0 allo Stadio Mazzella.

All'avvio di ripresa, l'Ischia è pericoloso dagli sviluppi di un corner. La risposta dei Leoni è affidato al destro di Barone, il pallone si spegne sull'esterno della rete. Al 53' altro errore della difesa del Napoli United, Sogliuzzo si invola verso lo specchio e tenta il tocco morbido: la parabola tocca la parte alta del montante e finisce fuori. Al 55' Giordano approfitta di un traversone di Scheler, prende il tempo all'avversario e deposita nel sacco. Al 61' Castagna spreca una potenziale opportunità in contropiede, i locali si riportano in proiezione offensiva e si rendono insidiosi sulle palle inattive.

Al 75' Capellino spaventa la retroguardia di Iervolino, sul capovolgimento di fronte è un miracolo di Giordano su Castagna a tenere il risultato in equilibrio. Al 78' la traversa dice no a Trofa. Nel finale l'Ischia ci prova ma la resistenza del Napoli United è premiata dal triplice fischio: è 1-1 al Mazzella.