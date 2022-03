Eccellenza Campania/Girone B - Al Mazzella non si passa: l'Ischia supera la Maddalonese con tre reti

Due squadre con obiettivi differenti da raggiungere. L'una alla ricerca di punti utili in ottica playoff, l'altra per risalire la china e agguantare il traguardo salvezza. Allo Stadio Mazzella si disputa l'incontro tra l'Ischia di Angelo Iervolino e la Maddalonese di Angelo Valerio.

Partenza propositiva per i padroni di casa che si affacciano in avanti con una giocata di Filosa dalla distanza, il tiro è neutralizzato da Cerreto che non blocca. Sulla respinta si avventa Trofa che si divora il vantaggio. Al 10' rispondono gli ospiti con un diagonale di Fava che non crea problemi a Mazzella. Al 13' Sogliuzzo pesca De Luise che si fa trovare pronto all'appuntamento con la rete che sblocca la contesa. Al 31' De Rosa viene atterrato in area di rigore, per il direttore di gara è penalty: dal dischetto si presenta Fava che pareggia. Nel finale di frazione, la traversa nega la gioia a Florio. Ad avvio ripresa, la Maddalonese perde una palla sanguinosa e l'Ischia non perdona: Castagna si invola e serve De Luise che, di prima, insacca per il 2-1. Al 52' una punizione di Guglielmo termina tra le braccia dell'estremo difensore. Al 69' Trani sfiora il tris, a quattro dal 90' è Guglielmo ad andare vicino al nuovo pareggio. Nel recupero Domingo si oppone a Castagna in due occasioni, ma nulla può sul rigore di Castagna. Il match del Mazzella termina 3-1 in favore dei gialloblù.

Il tabellino

Ischia: Mazzella, Florio, Buono, Trofa, Muscariello. Di Costanzo, Montanino (81’ Arcamone), Castagna, De Luise (77’ D’Antonio), Sogliuzzo (89’ Conte), Filosa (66’ Trani). A disposizione: Di Chiara, Iacono, Di Sapio, Pistola, Dimeglio). Allenatore: Iervolino

Maddalonese: Cerreto (25’ Domingo), Viscovo, Percope, De Fenza, Capogrosso, Colella (51’ Martinelli) Della Ventura, De Rosa, Pingue, Barletta (32’ Guglielmo), Fava. A disposizione: Saputo, Verdicchio, Alfano, Romagnoli, Pontillo, Scarpato. Allenatore: Valerio

Arbitro: Diomaiuta di Salerno

Marcatori: 13, 50’ De Luise (I), 32’ rig. Fava (M), 93’ rig. Castagna (I)

Ammoniti: De Luise, FIlosa (I), Pingue, Della Ventura, Viscovo, De Fenza (M)