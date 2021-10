Eccellenza Campania, Girone B - L'Ischia si impone sulla Frattese: sorpasso gialloblù in classifica

Disfatta in trasferta per i nerostellati che cadono sotto i colpi degli isolani. I ragazzi di Iervolino rimontano e ribaltano la squadra di Floro Flores,

Lo Stadio Enzo Mazzella ospita il big match di giornata tra l'Ischia e la Frattese. Una gara ricca di spettacolo ed emozioni, il Girone B di Eccellenza Campania riserva una delle partite più avvincenti della giornata. E a uscirne vincitore è il gruppo gialloblù guidato da Angelo Iervolino. Disfatta in esterna per i ragazzi di Antonio Floro Flores che devono rimuovere immediatamente il passo falso e proiettarsi ai prossimi impegni con la testa sgombra.

Nerostellati subito pericolosi e concreti, al 9' si sblocca la sfida: Meola fa partire un traversone dalla corsia destra, sul secondo palo c'è La Pietra che supera Mazzella e sigla il primo gol del campionato. Una gioia che dura pochi minuti perché gli isolani trovano il pareggio dopo quattro giri di cronometro. Cibelli si incarica della battuta di una punizione, la conclusione da quasi trenta metri si stampa sul palo: De Lucia non è reattivo e la palla si infila nel sacco. Gli ospiti sfiorano il gol con Grieco in due circostanze e con il piattone di Apredda che esce di poco a lato. Nel finale di primo tempo, un brutto scontro aereo tra Montanino e Grieco tiene in apprensione i presenti. Entrambi sono costretti ad uscire ed a ricorrere alle cure ospedaliere. Secondo tempo dinamico proprio come la frazione iniziale, al 54' D'Antonio sfiora il bersaglio grosso mentre sul ribaltamento di fronte Prisco crea problemi alla difesa avversaria. Al 65' l'Ischia rimonta e ribalta il risultato con Castagna dopo una manovra insistita. La Frattese va alla ricerca del pari, ma rischia nella battute conclusive sui guizzi di Sogliuzzo e D'Antonio.

Il tabellino

Ischia (4-3-3): Mazzella; Trofa, Chiariello, Di Costanzo, Buono; Montanino (41’ D’Antonio), Arcamone, Filosa (59’ Sogliuzzo); Castagna (81’ Trani), De Luise (68’ Invernini), Cibelli. A disposizione: Di Chiara, Muscariello, Esposito, Di Meglio, Di Sapia. Allenatore: Angelo Iervolino

Frattese (4-3-3): De Lucia; Meola, Riccio, Aliperta (71’ Calone), Armeno; Apredda (67’ Delle Curti), Catinali, Grieco (43’ Cigliano); Orlando (71’ Montano), Prisco, La Pietra (67’ Improta). A disposizione: D’Auria, Astarita, Cavaliere, Di Micco. Allenatore: Antonio Floro Flores

Arbitro: Federico Di Benedetto della sezione di Novi Ligure

Assistenti: Guerra e Panico di Nola

Marcatori: 9’ La Pietra (F), 13’ aut. De Lucia (I), 65’ Castagna (I)

Ammoniti: Armeno, Catinali (F)