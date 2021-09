Eccellenza Campania, Girone B - Ischia-Ercolanese 2-0: una rete per frazione, gialloblù vittoriosi con Cibelli e Castagna

Seconda vittoria in campionato in altrettante gare per gli isolani che volano in vetta a punteggio pieno. Granata, sconfitti e giù nella graduatoria

Seconda giornata del campionato di Eccellenza campana, nel Girone B spicca il confronto tra Ischia ed Ercolanese. Allo Stadio Mazzella va in scena il confronto tra i gialloblù, in fiducia e con voglia di affermarsi nel gruppo, e i granata, intenzionati a riprendersi dopo la sconfitta all'esordio contro la Frattese.

L'avvio della squadra di Perrella è positivo, Orefice e compagni arrivano spesso in area senza riuscire ad incidere. La retroguardia isolana scricchiola e rischia di concedere anche un calcio di rigore. Al 7' l'Ischia passa in vantaggio con Cibelli. L'attaccante controlla e scarica la conclusione verso la porta: Capece non riesce a neutralizzare e il team locale è avanti nel punteggio. Al quarto d'ora si infortuna Capogrosso, i vesuviani devono spendere un cambio. Il primo tempo, nell'equilibrio sostanziale sul rettangolo da gioco, va in archivio sul punteggio di 1-0.

Supremazia territoriale per i granata ad inizio ripresa, ma la squadra di Perrella non concretizza le opportunità ed è costretta a subire il ritorno dei gialloblù. I ragazzi di Iervolino raddoppiano al 79' dagli sviluppi di un calcio di punizione. De Luise spizza in anticipo sull’uscita di Capece e la palla arriva a Castagna che deve soltanto appoggiarla di testa a porta vuota. Il forcing finale non produce i risultati sperati, con i padroni di casa che s’impongono per 2-0.

Seconda vittoria consecutiva per l'Ischia che vola in testa alla classifica e a punteggio pieno. Crolla ancora l'Ercolanese, a quota zero: successo rimandato per gli ospiti.

Il tabellino

Ischia: Di Chiara, Florio (60' Pistola), Buono, Arcamone K., Chiariello, Di Costanzo, Di Meglio (77' Trani), Trofa, Filosa (68' De Luise), Castagna, Cibelli (77' Pesce). A disposizione: Mazzella, Muscariello, Arcamone M., Invernini, Iacono. Allenatore: Iervolino

Ercolanese: Capece, Donzetti, Di Costanzo, Napolitano, Capogrosso (16' Lucignano), Menna, Sorrentino, Castellano, Orefice (60' Messina), Mirante (60' Pisani), Basso. A disposizione: Manno, Liguori, Di Gennaro, Marino, Ceso, Molisso. Allenatore: Perrella

Arbitro: Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia

Marcatori: 7' Cibelli (I), 79' Castagna (I)