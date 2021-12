Eccellenza Campania/Girone B - Il derby isolano va all'Ischia: Barano sconfitto di misura in extremis

Il derby isolano cattura la scena dell'infrasettimanale allo Stadio Mazzella. Ischia e Barano si affrontano allo Stadio Mazzella nella sfida di recupero valida per l'undicesima giornata del Girone B di Eccellenza. Gialloblù che sono in bagarre per la zona alta della graduatoria, i bianconeri cercano punti per rialzarsi dalla parte bassa della classifica.

L'affondo di apertura è di Castagna dopo l'asse con Trani, il sinistro in diagonale termina lontano dalla porta. Al 14' Trani si divora un'opportunità ghiotta dall'interno dell'area: il destro, a pochi metri dalla porta, si spegne sul fondo. Il primo sussulto degli ospiti è in seguito a un aggancio di De Stefano che prova subito la conclusione da posizione defilata: Mazzella blocca senza problemi. Al 29' Trani inventa per De Luise, l'attaccante manca il controllo davanti al portiere. Nel finale di frazione, Trofa cerca il tiro di sinistro da fuori: l'estremo difensore fa sua la sfera. Sul rilancio, il pallone arriva a Cibelli che impegna seriamente il guardiano del Barano.

La ripresa si apre con un'occasione colossale per l'Ischia. Cibelli colpisce male dal limite, la traiettoria favorisce Castagna che scarica un mancino risultato largo. Al 13' Montanino si fa recuperare dalla difesa, dal successivo angolo il portiere deve superarsi su un colpo di testa ravvicinato. Al 59' Mennella abbassa ancora la saracinesca su Pistola. Il dominio gialloblù si concretizza qualche secondo dopo col colpo di testa di Castagna su suggerimento di Cibelli. Al 67' Trani è atterrato in area di rigore, lo stesso si incarica della battuta, ma fallisce calciando alto. All'84' Castagna si divora il raddoppio e la legge "gol sbagliato, gol segnato" è sempre attuale. Sulla successiva ripartenza, infatti, la girata di Matarese vale il pareggio. In pieno recupero c'è la rete della vittoria siglata da Buono.