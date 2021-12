Eccellenza Campania/Girone B - Florio e Trani trascinano l'Ischia al successo: Albanova battuta al Mazzella

È una lotta ad alta quota e perdere punti significherebbe allentare il passo. Per l'Ischia c'è un test tutt'altro che semplice tra le mura del Mazzella. Nella tredicesima ed ultima giornata del girone d'andata, la compagine di Angelo Iervolino attende l'Albanova del neo-arrivato Ciro Amorosetti. Il confronto isolano premia i gialloblù che si affermano con le reti di Florio e Trani: una vittoria che permette alla squadra ischitana di rispondere agli hurrà di Puteolana, Frattese, Napoli United e Savoia.

È una partita che inizia a rilento e si stappa pian piano. Al 15' Arcamone dialoga con Cibelli e crossa sul secondo palo, Castagna si coordina al volo ma calcia abbondantemente alto. I casertani rispondono con un destro di Puzone che termina a lato. Alla mezz'ora, su un traversone dalla destra, Pastore e Lepre non trovano il possibile tap-in. Replica Arcamone al 35' con una punizione dai venti metri che si stampa sulla traversa. Il pallone si impenna e colpisce ancora il legno alto: sulla ribattuta si fionda Trofa che segna. Il direttore di gara De Angelis invalida il gol e segnala un calcio d'angolo in occasione della prima respinta del montante. Nel finale, proteste casalinghe per un possibile tocco di mano in area di rigore, ma l'arbitro non è dello stesso avviso.

Il secondo tempo è di carattere gialloblù. Cibelli riceve dalla sinistra e si accentra, la conclusione col destro è deviata in angolo. Dal successivo corner, Iacono spizza la sfera e Florio insacca da due passi. Al 56' un diagonale di Lepre, da mattonella interessante, è spazzato via dalla difesa locale. Sul prosieguo Auriemma spara fuori. Al 63' splendida manovra dell'Ischia. De Luise fraseggia con Castagna, l'attaccante mette al centro a rimorchio: Cibelli col velo favorisce Trofa che libera il destro neutralizzato da Santangelo. Al 77' è il missile di Vitale dalla distanza a spaventare la retroguardia di Iervolino. Poco prima del 90', Montanino serve di testa Trani che buca il portiere per il raddoppio. Nel recupero Castagna si divora il tris in contropiede, il tiro accarezza il palo e finisce fuori.

Il tabellino

Ischia: Mazzella, Florio, Buono, Arcamone (68′ Trani), Muscariello (7′ Iacono), Chiariello, Montanino, Trofa, De Luise (85′ Pesce), Cibelli, Castagna. A disposizione: Di Chiara, Di Costanzo, Di Sapia, Formisano, D’Antonio, Arcamone G. Allenatore: Angelo Iervolino

Albanova: Santangelo, Puzone, Severino, Auriemma, Lagnena, Gallo (43′ Vitale), Lepre, De Rosa, Pastore (46′ Ioio), Serrano, Romano. A disposizione: Mallardo, Iacone, Barra, Farinaro, Iaiunese, Costanzo, Migliaccio. Allenatore: Ciro Amorosetti

Arbitro: De Angelis con assistenti Imperatore e Martinelli

Marcatori: 47′ Florio (I), 89′ Trani (I)

Ammoniti: Montanino (I), Puzone (A), Florio (I), Trofa (I), Montanino (I)

Espulsi: 80′ Vitale (A)