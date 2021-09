Eccellenza Campania, Girone B - Frattese-Puteolana 1-1: Grezio risponde ad Orlando

Il clima è di quelli piacevoli, la classica giornata di fine estate. Allo Stadio Pasquale Ianniello si evidenzia il testa a testa tra Frattese e Puteolana. Due squadre ambiziose, tra le più quotate del Girone B del campionato di Eccellenza. Il confronto a distanza tra Antonio Floro Flores e Salvatore Marra.

Grande vivacità al fischio d'inizio, dopo dieci minuti però non si sviluppano occasioni limpide. All'11' Cigliano lancia in profondità Prisco, Maiellaro legge l'azione e anticipa l'avversario in uscita. Al quarto d'ora è De Simone ad avanzare e liberare un diagonale: la traiettoria si spegne sul fondo. Granata pimpanti al 22' con il traversone di Balzano per la testa di Grezio, palla a lato. Attorno alla mezz'ora di gioco, Marigliano si incarica della battuta di un corner e trova Rinaldi: la girata è fuori dallo specchio. Al 39' i nerostellati si portano avanti nel punteggio. Cigliano pesca Orlando alle spalle della difesa, il controllo è perfetto e l'esecuzione è giusta.

Ripresa molto più tattica, non ci sono particolari manovre offensive da ambo le parti. E gli allenatori applicano le rotazioni per ritrovare la gamba e la freschezza, mancate nei minuti d'avvio. Al 71' è Grezio a lasciare il timbro sulla sfida. Il giocatore granata, con una parabola beffarda, pizzica la traversa e concretizza il pari. Per tre minuti la gara viene interrotta per un incidente sugli spalti, un problema alla mano per un tifoso granata costretto a lasciare l'impianto in ambulanza. Al 78' Riccio libera il tiro, sfera in curva. Grezio prova a mettere ancora la firma, ma sono i ragazzi di Floro Flores a sfiorare il gol con una doppia opportunità per Prisco.

Pareggio e bottino diviso per Frattese e Puteolana che salgono a quattro punti in classifica dopo un match di grande livello.