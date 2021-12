Eccellenza Campania/Girone B - La Frattese risponde a Puteolana e Napoli United: tre squilli alla Nuova Napoli Nord

Testa-coda allo Stadio Pasquale Ianniello. La Frattese, agganciata dal Napoli United e con l'occasione di riprendersi il secondo posto alle spalle della Puteolana, attende il fanalino di coda Nuova Napoli Nord. I bianconeri stanno rispettando le aspettative d'inizio stagione e tengono il passo delle big in graduatoria. Inoltre, la compagine di Antonio Floro Flores è la prima e vera inseguitrice dei flegrei. Per gli azzurri-blù, invece, la situazione è complicata e l'ultima posizione in graduatoria - con zero punti in dodici partite disputate - è significativa.

A Frattamaggiore va in scena l'atto finale del girone d'andata. Lo spartito tattico è chiaro: i padroni di casa gestiscono il possesso e fanno la partita, gli ospiti giocano di rimessa e cercano di tenere aperta la sfida. Al 4' La Pietra arriva sul fondo e scarica per Grieco che si gira e calcia, non trovando lo specchio. Due giri di lancette dopo è una punizione di Signorelli ad essere pericolosa. La traiettoria scavalca la barriera e colpisce il palo. I bianconeri si affacciano in avanti anche all'11' con un tiro centrale di Prisco. Si respira aria di gol e l'azione dei locali si concretizza al quarto d'ora. Prisco serve Signorelli, assist dell'esterno per Armeno che appoggia in rete per il vantaggio. L'autore del gol ci riprova poco dopo con una conclusione da fuori che si spegne distante dalla porta. Al 38' Gammone si oppone alla botta di La Pietra indirizzata sotto la traversa. Il portiere è costretto altresì all'intervento sull'angolo successivo, il colpo di testa di Riccio è neutralizzato. La frazione iniziale si chiude con i tentativi imprecisi di Prisco e Armeno.

La ripresa si inaugura ancora nel segno della Frattese. E per la Nuova Napoli Nord inizia la salita. Al 50', infatti, l'undici di Floro Flores trova il raddoppio. La firma è ancora di Armeno che si incarica della battuta di un calcio di punizione da posizione defilata e indovina l'angolo giusto - e quasi impossibile - per il 2-0. Esecuzione perfetta, giocata magistrale e doppietta per il centrocampista. Il risultato non ferma bomber Prisco che si fionda alla ricerca della gioia personale: l'attaccante, attorno all'ora di gioco, tenta di mettersi in proprio con due iniziative risultate fuori misura. La firma al 71' per il tris è del subentrato Mascolo che approfitta del suggerimento di La Pietra per battere Gammone e chiudere definitivamente i conti allo Stadio Ianniello. A nove dal termine è Panico a sfiorare il bersaglio su invito di Calone: il tiro finisce largo. La partita, virtualmente chiusa già ad avvio secondo tempo, va in archivio col 3-0 per i nerostellati che conquistano tre punti e si riprendono la seconda posizione in classifica. Nulla da fare per gli ospiti che infilano il tredicesimo ko consecutivo.