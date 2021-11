Eccellenza Campania/Girone B - Frattese e Napoli United si annullano. Schinnea sbaglia un rigore

Seconda contro terza della classe nell'impegno più atteso dell'undicesima giornata del Girone B di Eccellenza. La Frattese di Antonio Floro Flores attende il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. allo Stadio Pasquale Ianniello. I nerostellati, sul secondo gradino del podio, sono reduci dal pirotecnico successo sul rettangolo del Barano. I Leoni, dopo il pareggio con la capolista Puteolana e la sconfitta in Coppa di categoria, cercano punti per avanzare ancora in graduatoria.

La partenza è favorevole alla brigata ospite che si guadagna la scena con due occasioni di Schinnea dal limite dell'area. Le conclusioni dell'attaccante terminano alte sopra la traversa. Al 9' è Ciranna a impegnare De Lucia alla risposta, il portiere si rifugia in angolo. Dieci giri di lancette dopo, l'estremo difensore locale atterra Schinnea: per il direttore di gara è calcio di rigore, non mancano le proteste da parte dei padroni di casa. Dal dischetto si presenta l'argentino che trova le mani sicure del guardiano nerostellato, sfera bloccata in due tempi. La reazione della Frattese è immediata con Liguori che recupera il pallone e imbecca Signorelli: il colpo di testa è impreciso. Al 35' ghiotta occasione per i ragazzi di Floro Flores. Prisco riceve da Signorelli, salta un avversario e calcia. Sulla traiettoria c'è l'attento Giordano ad opporsi. La prima frazione va in archivio con il palo colpito da Navarrete dopo una deviazione miracolosa di De Lucia.

Pronti via e i bianconeri protestano per una spinta di Akrapovic ai danni di Prisco: l'arbitro non è dello stesso avviso e lascia proseguire. Sul ribaltamento di fronte è ancora provvidenziale il pipelet di casa con un doppio intervento su Giordano. Sulla ribattuta si fionda Navarrete, Astarita mura la giocata. Sale in cattedra il numero sette del Napoli United, De Lucia si distende sulla destra e allontana la minaccia. Al 58' tentativo dalla distanza di Catinali, una deviazione permette a Giordano di far sua la palla. Al 67' altro contatto nell'area ospite, Improta cade dopo uno scontro con l'ex Oliva: i tifosi reclamano il penalty, il signor D'Angelo della sezione di Trapani non è della stessa opinione. Al 76' Frattese salvata dalla traversa, il legno superiore dello specchio nega la gioia a Pelliccia e al Napoli United. A cinque dal 90', Catinali scodella per Visconti: Giordano blocca l'incornata.

Succede poco o nulla nelle battute conclusive, Frattese e Napoli United non vanno oltre lo 0-0. Un pareggio che non soddisfa entrambe, tuttavia sempre in corsa per le posizioni nobili della classifica.

Il tabellino

Frattese: De Lucia, Delle Curti, Riccio, Astarita, Armeno (28' Meola), Visconti, Catinali, Grieco (65' Cavaliere), Liguori (54' Improta), Prisco (87' Calone), Signorelli (75' Mascolo). Allenatore: Antonio Floro Flores

Napoli United: Giordano D., Scheler, Akrapovic, Oliva, Barone, Medaglia, Ciranna, Arrulo, Giordano G., Navarrete, Schinnea. Allenatore: Diego Armando Maradona jr.

Arbitro: Roberto Salvatore D'Angelo della sezione di Trapani

Assistenti: Camillo Amarante e Mario Scala di Castellammare di Stabia

Ammoniti: Astarita (F)