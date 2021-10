Eccellenza Campania/Girone B - Goleada della Frattese sulla Maddalonese: Prisco e Improta show

Insidia alla vetta. La Frattese di mister Antonio Floro Flores punta con decisione alla zona alta della graduatoria. Allo Stadio Pasquale Ianniello arriva la Maddalonese, formazione attualmente al centro della classifica e pronta a raccogliere un bottino utile per creare disturbi alle squadre candidate alla vittoria finale.

Bastano pochi giri di orologio alla compagine nerostellata e il vantaggio si materializza. Al 4’ cross dalla sinistra di Signorelli, Prisco stacca in area di rigore e timbra il cartellino. Le assenze per gli ospiti si fanno sentire e i bianconeri ne approfittano per farsi vedere ancora in fase offensiva. Al 20’ conclusione dell’autore del gol dalla distanza, la sfera finisce sul fondo. Passa un minuto e arriva il raddoppio: Delle Curti si invola in zona centrale, scarica per La Pietra che innesca ancora Prisco. L’attaccante entra nella sua zona e supera Cerreto sul primo palo. I due gol non fermano la Frattese che al 28’ ci prova con Armeno, il tiro è centrale. La Maddalonese è pericolosa in due circostanze con Guglielmo: la prima è una punizione leggermente larga, la seconda è una botta dal limite disinnescata da D’Auria. Al 43’ i ragazzi di Floro Flores siglano la terza rete. Casertani non brillanti in fase di uscita, Signorelli ruba il pallone a Percope e imbuca per La Pietra che concretizza l’opportunità.

Il punteggio favorevole consente al team locale di dosare le energie in vista dei prossimi impegni. La ripresa si inaugura con un momento di grande equilibrio, la prima chance importante è per gli ospiti con Orientale che chiama D’Auria alla risposta. I nerostellati tornano alla ribalta e lo fanno con l’inarrestabile Prisco che riceve da Armeno, supera Cerreto e cala il poker. Tripletta personale per il bomber davanti ai sostenitori bianconeri. Al 75’ c’è anche la manita della Frattese. Signorelli si procura un rigore per fallo di Cerreto, Improta si incarica della battuta ma sbaglia l’esecuzione. Il direttore di gara fa ripetere e alla seconda battuta il neo-entrato non fallisce. Improta, all’85’, trova la strada anche per il 6-0 definitivo e per la sua doppietta dopo l’assist al bacio di Mascolo. L'incontro dello Stadio Ianniello termina con una vittoria rotonda da parte degli uomini di Floro Flores che volano in classifica e conquistano il quinto hurrà in campionato.