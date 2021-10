Eccellenza Campania, Girone B - Alla Frattese basta Improta: Sant'Antonio Abate superato nel finale

Una giornata da capolista. La Frattese festeggia il successo odierno contro il Sant'Antonio Abate con la vetta della graduatoria. È bastato un lampo di Giancarlo Improta all'82' a risolvere il confronto dello Stadio Comunale di Brusciano. Gli uomini di Floro Flores agganciano la parte alta della classifica in condominio con la Puteolana. I giallorossi restano a quota tre punti.

Servono sessanta secondi di gioco alla squadra locale per sottolineare lo spartito della gara. Prisco raccoglie e calcia forte, il palo si oppone. Al 15' Mascolo ha una buona chance da pochi metri, Alcolino indossa la veste del supereroe e salva. Al 25' Orlando libera un mancino dalla distanza che costringe il portiere ospite agli straordinari. Al 37' gli effettivi di D'Aniello provano a creare disturbi ai padroni di casa: su un cross di Di Ruocco, Tammaro trova la via del gol. Il direttore di gara, coadiuvato dall'assistente, segnala l'uscita della sfera dal rettangolo verde al momento del traversone.

Ritmi e intensità blandi nella ripresa, i padroni di casa gestiscono il possesso. La prima opportunità è al 72' con Alfieri, Alcolino ancora protagonista con una respinta importante. Il guardiano giallorosso è fondamentale e prezioso anche al 77' con una parata su Armeno. All' 82' si concretizza il vantaggio della Frattese con Improta che spizza la palla e, dopo una deviazione della traversa, si insacca in rete. Nelle battute conclusive c'è un episodio dubbio con una trattenuta ai danni di Scala che non trova l'impatto vincente dagli sviluppi di un angolo.

Il tabellino

Frattese: De Lucia, Meola (71’ Calone), Armeno, Aliperta, Riccio, Catinali (71’ Alfieri), Grieco (63’ Cigliano), Apredda, Prisco, Mascolo (63’ Improta), Orlando (63’ Visconti). A disposizione: D’Alessandro, Astarita, Esposito, Cavaliere. Allenatore: Floro Flores

Sant’Antonio Abate: Alcolino, Fortunato (67’ Cangianiello), Tumolillo, Scala, Vitale, Agnello (87’ Tartaglione), Di Ruocco, Marigliano (46’ Apuzzo), Santarpia, Varriale (76’ Chierchia), Tammaro (56’ Improta). A disposizione: Coticelli, Vecchione, Lombardo, Di Martino. Allenatore: D’Aniello

Arbitro: Simone Palmieri di Avellino

Marcatori: 82’ Improta (F)

Ammoniti: Aliperta (F), Alcolino, Chierchia (SA)