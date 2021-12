Eccellenza Campania/Girone B - Beffa Frattese, l'Ercolanese pareggia nel finale: Orlando sblocca, l'autogol di Nunziata fa 1-1

Prima giornata della fase di ritorno, ultimo appuntamento del 2021. Il Girone B di Eccellenza Campania propone il confronto tra la Frattese e l'Ercolanese. La compagine nerostellata è reduce da un sabato turbolento, con la separazione da Antonio Floro Flores divenuta ufficiale. Nel contempo, i padroni di casa puntano a rafforzare la posizione in classifica e a distaccarsi dal Napoli United, sconfitto sul campo del Mondragone. I granata, dopo una prima parte di stagione ad intermittenza, cercano lunghezze utili in ottica salvezza.

Il match allo Stadio Pasquale Ianniello di Frattamaggiore si apre col primo tentativo di Prisco da fuori area: blocca Capece. La risposta degli ospiti arriva al 7' con una conclusione larga di Sicuro. Sul ribaltamento di fronte, Signorelli irrompe al limite dell'area, carica il tiro e costringe l'estremo difensore a una risposta complicata. All'11' Cavaliere apre per Orlando che si accentra e calcia, parabola non precisa. I bianconeri tengono alto il baricentro e al 17' colpiscono. Prisco riceve in area e di sponda serve Orlando: il giovane talento locale scarica un bolide sotto la traversa e imparabile per Capece. Passata la mezz'ora, la Frattese sfiora il raddoppio. Sventagliata di Prisco per Orlando che impegna seriamente il portiere: sulla ribattuta, il numero uno vesuviano è provvidenziale su Signorelli. Al 38' Cavaliere ci prova da calcio piazzato, ma la traiettoria è alta. L'affondo finale del primo tempo è ad opera dell'autore del gol con un'iniziativa lontana dalla porta.

Ritmi leggermente più bassi ad avvio ripresa. L'acuto di apertura è dell'ex di turno Liguori che trova lo spazio per la conclusione, la sfera si spegne sul fondo. Ancora il numero dieci si mette in evidenza, Nunziata è obbligato a deviare in angolo. Poco più tardi, i nerostellati vanno ancora vicini alla rete. Prisco elude la marcatura e allarga per Orlando, traversone al centro per il neo-entrato La Pietra che controlla ma spedisce fuori. La replica dell'Ercolanese è supportata da Liguori, tra i migliori per i ragazzi di Perrella. Il fantasista granata si infrange contro un super Nunziata. Al 78' i vesuviani hanno la chance di pareggiare dagli undici metri. Il guardiano bianconero, tuttavia, è di diverso avviso e si oppone all'esecuzione del collega Capece. L'1-1 si materializza in extremis con uno sfortunato autogol di Nunziata. Le due squadre si dividono la posta in palio allo Stadio Ianniello. E la Puteolana può iniziare la fuga.

Il tabellino

Frattese: Nunziata, Meola (89' Mascolo), Riccio, Astarita, Calone, Armeno, Cavaliere, Grieco (66' De Marco), Orlando (85' Visconti), Prisco, Signorelli (66' La Pietra).

Ercolanese: Capece, Lucignano, Di Costanzo, Di Gennaro, Autiero, Menna, Di Gilio, Molisso, Orefice, Liguori, Sicuro. Allenatore: Perrella

Arbitro: Vincenzo Hamza Riahi di Lovere

Assistenti: Alessio Vitiello di Torre Annunziata e Mario Cammarota di Nola

Marcatori: 17' Orlando (F), 90' aut. Nunziata (E)

Ammoniti: Grieco (F)

Note: 79' Nunziata (F) para il calcio di rigore a Capece (E)