Eccellenza Campania/Girone B - La Frattese schianta il retrocesso Barano: 4-2 allo Stadio Ianniello

La Frattese e il Barano tornano in campo per il recupero della ventitreesima giornata del Girone B di Eccellenza. La formazione di Giovanni Masecchia cerca punti in ottica playoff, gli isolani di Ciro Mennella puntano a chiudere positivamente un'annata complicata e conclusa con la retrocessione in Promozione.

Parte subito forte la squadra di casa che sfiora il vantaggio con un tiro di Orlando al 4', la retroguardia ospite si oppone sulla linea. Al 6' Armeno si guadagna un calcio di rigore, dagli undici metri si presenta Prisco che trafigge Mennella nonostante l'intuizione: è 1-0 allo Stadio Pasquale Ianniello. Passano due minuti e La Pietra si invola sulla sinistra, rientra e calcia ma la traiettoria è larga. Al 10' punizione dai venticinque metri di Matarese, la barriera devia la conclusione che diventa insidiosa per De Lucia abile a deviare in corner con un riflesso in tuffo. Al 25' La Pietra serva al centro Prisco che pennella a sinistra per Armeno: il jolly toglie la ragnatela sotto la traversa con un bolide che vale il raddoppio. Non accade più nulla nel primo tempo, è 2-0 per i locali.

La ripresa si inaugura col tris nerostellato. Direttamente da calcio d'angolo, La Pietra firma la terza marcatura di giornata per i bianconeri di casa. Parabola perfetta che scavalca Mennella, bacia il palo ed entra. Al 56' c'è anche il poker della Frattese. Armeno mette il turbo, arriva sul fondo e scodella per Prisco: l'attaccante si coordina e, al volo, mette il pallone nell'angolino con una girata vincente. Al 61' il Barano prova ad affacciarsi in avanti con una traversa colpita da Ferri, mentre al 75' il direttore di gara annulla una rete a Di Micco per fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte, errore in disimpegno di De Lucia: De Stefano recupera e suggerisce per Petrone che accorcia a porta sguarnita. Nel finale c'è altresì un rigore per gli isolani: dal dischetto va De Stefano che sigla il 4-2 definitivo.