Eccellenza Campania/Girone B - Sogni playoff sfumati per la Frattese: l'Albanova espugna il fortino Ianniello

Alimentare le speranze playoff e approfittare di un passo falso delle dirette concorrenti. Dopo l'ottima vittoria nella gara di recupero contro il Barano, la Frattese è attesa dalla penultima uscita stagionale e l'ultima partita interna del campionato. Allo Stadio Pasquale Ianniello, la compagine di Giovanni Masecchia affronta l'Albanova, formazione che non ha più pretese in ottica di graduatoria.

La cronaca si apre con un lancio in profondità di Prisco per Calone che calcia: Mallardo esce fuori dall'area piccola e devia in corner al 2'. Quattro minuti dopo, Auriemma ci prova da fuori: blocca centralmente Mola. Sugli sviluppi di un angolo battuto da Lepre, Severino svetta ma manda fuori. All'11' gli ospiti passano in vantaggio. Lepre imbecca Ciccone che firma la rete dell'ex. I nerostellati replicano immediatamente con La Pietra che, liberato da Prisco, sfiora l'angolino sinistro. Il pareggio è nell'aria e si concretizza al 13'. Prisco si fa trovare pronto sul cross di La Pietra e insacca per l'1-1.

Al 19' si intravede Signorelli in avanti, mentre sul versante opposto è bravo Mola a sventare un bolide di Serrano su una punizione dal limite. Al 29' la Frattese si divora il vantaggio, l'Albanova fa valere la regola del "gol sbagliato, gol segnato" e si riporta avanti nel punteggio con un diagonale mancino preciso di Serrano. Al 32' traversone di Signorelli per Prisco, l'attaccante stacca in maniera imperiosa e fa 2-2. Si chiude così la prima frazione dello Stadio Ianniello, lo spettacolo in campo è ripagato dalla buona cornice di pubblico.

Molto meno emozionante la ripresa, entrambe le squadre provano a muovere qualcosa in termini di sostituzioni. Tuttavia, non ci sono particolari manovre da segnalare. Al 64' è la traversa a negare la gioia ai padroni di casa. Lancio con il contagiri di Riccio per Prisco che si coordina a volo: la sfera impatta la parte alta dello specchio e si spegne sul fondo. Al 66' Riccio pennella per Prisco che appoggia di petto per Armeno: la botta del jolly di Masecchia finisce tra le braccia di Mallardo. Passa un giro di cronometro e i locali si affidano alla palla inattiva di Signorelli. La parabola disegnata è imprecisa.

Al 74' si materializza una doccia gelida per la Frattese. L'Albanova sfrutta la proiezione offensiva dei bianconeri, fa scappare Serrano in contropiede: quest'ultimo salta Mola e colpisce il palo a porta sguarnita. Sulla ribattuta c'è Basile che sigla il 2-3. Al 78' Manzi lascia i suoi in dieci per somma di ammonizioni. All'81' c'è anche l'espulsione per Onda per proteste nei confronti dell'arbitro: partenopei in nove uomini nel finale. Non accade più nulla, al triplice fischio la squadra nerostellata deve dire addio al sogno playoff. Tutto è rimandato alla prossima stagione, l'obiettivo è chiudere il campionato con un riscatto contro la Nuova Napoli Nord.