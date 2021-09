Eccellenza Campania, Girone B - FC Giugliano-Barano 1-3: i bianconeri trovano la prima gioia in campionato

Isolani che abbattono in trasferta la formazione casalinga e portano i primi punti in classifica dopo un avvio tutt'altro che positivo

L'imperativo è dimenticare quanto accaduto nel corso delle prime uscite e ripartire dalle certezze. Davanti c'è una formazione ancora in fase di costruzione e in una situazione piena di incognite. Il Barano, però, dimostra compattezza e voglia di riscatto. E contro l'FC Giugliano arriva la prima gioia all'interno della competizione di Eccellenza. Rimosso parzialmente l'inizio sottotono, gli isolani battono gli avversari a domicilio.

Una partita agevolmente controllata per i bianconeri, reduci dalle sconfitte in Coppa Italia e dal ko all'esordio nel Girone B del torneo dilettantistico. Il vantaggio spiana la strada e il ritorno dei padroni di casa non spaventa. Decidono le reti di Matarese, De Stefano e Pirone. Un tris netto e che evidenzia la supremazia territoriale degli ospiti. Squadra locale che nulla ha potuto dopo il gol di Scarpa su rigore che ha alleggerito il passivo.

Primi tre punti in campionato per il Barano che sarà chiamato al prossimo test interno contro il Real Forio nel derby ischitano. Per il Giugliano ci sarà l'impegno in trasferta sul campo del Napoli United.