Eccellenza Campania/Girone B - L'Ercolanese spreca il doppio vantaggio: la Virtus Avellino rimonta e fa 2-2

Soltanto un punto per l'Ercolanese a Cercola, la Virtus Avellino risponde ai colpi: è 2-2 al triplice fischio. Partita avvincente tra le due formazioni, le danze di aprono dopo cinque giri di lancette: Granato, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, trova il guizzo vincente per il vantaggio locale. Al 20' raddoppiano i padroni di casa: Esposito trova la testa di Granato che colpisce e insacca sul palo lontano. Gli irpini non si abbattono, al 32' Maugeri trova Alleruzzo: la conclusione finisce sotto l'incrocio dei pali. Servono solo due minuti agli ospiti per agguantare il pareggio. Cucciniello, con una magia dai trenta metri, segna il 2-2 da calcio piazzato. Nella ripresa, i bianconeroverdi tentano di ribaltare completamente il parziale: l'occasione più nitida è la traversa di Cozzolino. Si chiude così il match.

Il tabellino

Ercolanese: D'Aquino, Boiano, Esposito, Sorrentino, Clemente, Autiero, Massaro, Di Gennaro, Granato, Ferro, Paradiso. A disposizione: Ascione, Buono, Marino, Pecorella, Cuomo, Balido, Russo, Esposito, Tizzano. Allenatore: Pierfrancesco Ulivi

Virtus Avellino: Volpe, Della Rocca, Genovese, Cucciniello C., Giobbe, Lippiello, Alleruzzo, Maugeri, Ripoli, Silano, Nappi. A disposizione: Parisi, Modano, Nicodemo, Panico, Cucciniello A., Cocchia, Cozzolino, Rusolo, Dello Russo. Allenatore: Roberto Filarmonico

Arbitro: Michele Onorato (Nola)

Marcatori: 5' Granato (E), 20' Granato (E), 32' Alleruzzo (V), 34' Cucciniello C. (V)