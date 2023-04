Eccellenza Campania/Girone B - Sabato da incubo per le napoletane: Ercolanese, Vico Equense e Sant'Agnello ko

Un sabato da incubo per le squadre napoletane impegnate nel Girone B di Eccellenza. L’Ercolanese, in pieno crollo verticale ma con la salvezza ormai acquisita, incappa in una nuova sconfitta casalinga. Il gruppo ereditato qualche giorno fa da Luigi D’Acunto viene travolto dall’Audax Cervinara allo Stadio San Gennaro dei Poveri. Manita messa a segno dalla compagine biancazzurra che sigla subito un tris con Signorelli, Caro Ochoa e Cirelli. I granata accorciano con Paradiso, ma gli ospiti dilagano con uno sfortunato autogol dei locali e con Guida. Nel finale, Ferro rende meno pesante il passivo per i vesuviani. Ko anche per il Vico Equense, reduce da una settimana complicata: prima la separazione da mister Teta, poi il dietrofront col ritorno del tecnico in panchina. Il Città di Solofra s’impone allo Stadio Gallucci e complica la situazione dei costieri, in zona retrocessione e a meno quattro lunghezze dalla fascia playout, quando mancano due partite alla fine del campionato. Il rigore di Rapolo e la rete di Vatiero sugli sviluppi di un calcio d’angolo decidono la sfida, gli azzurro-oro riaprono la contesa ma non basta. Sconfitta anche per il Sant’Agnello, al Comunale passa la Virtus Avellino: al 13’ Lippiello insacca dopo un corner battuto da Cucciniello, al 64’ è il capitano a firmare il raddoppio con un missile direttamente da calcio piazzato.