Eccellenza Campania/Girone B - Il Sant'Agnello espugna il Paudice e schiaccia l'Ercolanese

Una domenica da dimenticare per l’una, da assimilare come lezione per l’altra. La venticinquesima giornata del Girone B di Eccellenza riserva un risultato a sorpresa allo Stadio Raffaele Paudice di San Giorgio a Cremano. L’Ercolanese di mister Ulivi cade in casa contro il Sant’Agnello di Guarracino: sconfitta pesante per i vesuviani, tris dei costieri che passano con una vittoria di carattere. Un risultato (l’1-3, ndr) che certifica le difficoltà stagionali dei granata dopo la rivoluzione. Sfuma, momentaneamente, la zona playoff. Per la squadra ospite arrivano tre punti importante in chiave salvezza: resta l’ultima posizione in classifica, ma si riduce a meno sette il gap dalla coppia Faiano-Vico Equense. In casa Ercolanese si deve pensare già alla prossima uscita stagionale, in trasferta sul campo del Lions Montemiletto. Il Sant’Agnello, a caccia di una clamorosa impresa, ospiterà l’Audax Cervinara allo Stadio Comunale per la nona giornata della fase di ritorno del campionato di Eccellenza.