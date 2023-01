Eccellenza Campania/Girone B - Il San Marzano schiaccia l'Ercolanese: manita blaugrana a Cercola

Una sonora e pesante sconfitta contro la capolista indiscussa del campionato: l’Ercolanese di mister Ulivi esce ko dal confronto col San Marzano di Fabiano. Partita quasi a senso unico, il verdetto del campo evidenzia la disparità dei valori. Buona partenza per i padroni di casa con Massaro che serve Ferro, Palladino è impegnato nell’intervento basso. Al 6’ Prisco non sfrutta l’occasione su assistenza di Elefante, ma si riscatta tre minuti dopo su passaggio di Marotta. Sale in cattedra lo stesso Elefante con una prima giocata risultata debole e poi con un’iniziativa ad incrociare respinta dalla retroguardia. Nuova chance, poco dopo, sulla testa di Velotti: Boiano salva. Al 34’ Elefante non trova lo specchio di testa, nel finale di frazione si contano numerose opportunità per i blaugrana che trovano il raddoppio col solito Prisco che raccoglie l’azione di Marotta. Ad avvio secondo tempo, si mette in evidenza Marotta con un tiro a giro che si spegne fuori. All’ora di gioco c’è da registrare il tentativo di Casillo, al 75’ della ripresa tocca ad Onesto impegnare Palladino. Sul ribaltamento di fronte, tap-in vincente di Castagna su una conclusione di Elefante e deviata dalla difesa. All’80’ l’Ercolanese accorcia le distanze con una girata di Granato. Nelle battute conclusive, Esposito cala il poker in contropiede ed Elefante sigla la manita con un diagonale dal limite.

Il tabellino

Ercolanese 1924 (4-3-3): D’Aquino; Boiano, Clemente (46’ Russo), Autiero, Esposito G.; Cuomo (46’ Buonocore), Di Gennaro, Pecorella (65’ Onesto); Massaro, Granato, Ferro (65’ Paradiso). A disposizione: Ascione, Marino, Sorrentino, Esposito A., Cesarano. Allenatore: Ulivi

San Marzano (4-3-3): Palladino; Chiariello, Riccio, Velotti, Fernando (60’ Dentice); Tarascio (67’ Tranchino), Lettieri, Montoro (55’ Casillo); Marotta (71’ Castagna), Prisco (65’ Esposito G.), Elefante. A disposizione: Ragone, Di Girolamo, Nuvoli, Camara. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Giuseppe Magnifico di Caserta

Marcatori: 9’ Prisco (SM), 45’ Prisco (SM), 77’ Castagna (SM), 80’ Granato (E), 82’ Esposito (SM), 90’ Elefante (SM)