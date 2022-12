Eccellenza Campania/Girone B - Pareggio ad occhiali tra Ercolanese e Salernum Baronissi

Un pareggio senza reti allo Stadio Comunale Arena di Cercola tra l’Ercolanese e il Salernum Baronissi. La sedicesima giornata del Girone B di Eccellenza non regala vincitori al triplice fischio. Un risultato inchiodato nell’appuntamento dell’infrasettimanale, poche le emozioni in zona offensiva e un bottino che non soddisfa la brigata granata. L’esordio di mister Massimo Perna non è bagnato da un successo, prosegue il momento altalenante per Infimo e compagni. Dopo la sconfitta sul campo dell’Audax Cervinara arriva un pari a reti inviolate contro una squadra che ha ambizioni differenti. Secondo tempo altresì difficile per l’Ercolanese, in inferiorità numerica per l’espulsione di Fiele. E alla fine della partita si concretizza anche la separazione dal direttore sportivo Roberto Guadagnuolo: “Con il seguente comunicato, l’Ercolanese 1924 solleva in maniera irrevocabile Roberto Guadagnuolo dall’incarico di Direttore Sportivo. La Società granata augura allo stesso le migliori fortune e porge un in bocca al lupo per le esperienze future. Seguiranno aggiornamenti dalla società nelle prossime ore”. Questa la decisione del club che dovrà resettare gli ultimi 180’ e chiudere il girone d’andata con un punteggio favorevole in termini di classifica. La prossima uscita sarà in trasferta sul rettangolo verde del Vico Equense, squadra reduce dal ko in esterna contro il Costa d’Amalfi e con la necessità di conquistare lunghezze utili in ottica salvezza.