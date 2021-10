Eccellenza Campania/Girone B - Sagra del gol al Solaro: Ercolanese, poker al Real Forio

È un pirotecnico 4-2 quello che matura allo Stadio Raffaele Solaro, l'Ercolanese vince contro il Real Forio e conquista tre punti pesanti in chiave salvezza. Granata che scalano la classifica nella parte destra, i biancoverdi non riescono a mantenere il contatto con la vetta del Girone B.

L'incontro si sblocca al 17' con una giocata di Orefice che, servito da Sorrentino, salta l'estremo difensore e deposita in rete. Al 28' arriva anche il raddoppio con un calcio di rigore trasformato dallo stesso Sorrentino, spiazzato Lamarra nell'occasione. Penalty guadagnato da Mirante per fallo di Capuano. Nel finale di frazione, Orefice manda in tilt la difesa avversaria e pesca Molisso che non fallisce l'occasione e cala il tris. Espulso col rosso diretto Capogrosso per fallo da ultimo uomo, si chiude così il primo tempo.

Nel corso della ripresa gli isolani provano a sfruttare la superiorità numerica e pareggiano con il gol di Saurino che colpisce di testa e accorcia nel punteggio. Al 75', però, l'Ercolanese torna alla ribalta e sigla il poker con una conclusione geniale e intuitiva di Basso. Nel recupero c'è gioia per Jelicanin dagli undici metri, il match termina con l'esecuzione del fantasista del Real Forio. Festeggiano i granata che ottengono un risultato utile per le ambizioni stagionali.

Il tabellino

Ercolanese: Marino A., Donzetti (85' Fiele), Di Costanzo, Molisso, Capogrosso, Petrosino, Sorrentino, Di Gennaro (67' Castellano), Orefice (80' Messina), Mirante (67' Lucignano), Basso (80' Liguori). A disposizione: Mango, Langella, Marino L., Amendola. Allenatore: Perrella

Real Forio: Lamarra, Annunziata (56' Castaldi), Saurino C., Capuano, Iacono (74' Moschini), Jelicanin, Saurino G. (86' Verde), Accurso, Sirabella, Granato (85' Di Meglio), Valentino (52' Fiorentino). A disposizione: Atteo, Aiello, Pilato, Migliaccio. Allenatore: Leo

Arbitro: Francesco Vitalii Diomaiuta di Salerno

Assistenti: Costantino Recano di Nola - Raffaele Cecere di Caserta

Marcatori: 17’ Orefice (E), 28’ Sorrentino (E), 38’ Molisso (E), 64' Saurino G. (F), 85' Basso (E), 92' Jelicanin (R)

Ammoniti: Di Costanzo e Orefice (E); Capuano, Castaldi, Saurino C., Sirabella (R)

Espulsi: Capogrosso (E