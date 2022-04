Eccellenza Campania/Girone B - La capolista Puteolana cade al Solaro: l'Ercolanese chiude il campionato con un tris

Ultimo turno del Girone B di Eccellenza. La capolista Puteolana, già certa della prima posizione in classifica e con la testa al triangolare per il salto di categoria, è ospite dell'Ercolanese allo Stadio Raffaele Solaro: una partita di marca granata va in scena sul rettangolo verde vesuviano. I padroni di casa, senza ulteriori pretese di graduatoria, hanno intenzione di chiudere in maniera positiva l'annata. I flegrei sono pronti ad imporsi anche in esterna per aumentare il bottino ottenuto lungo il percorso.

I novanta minuti sorridono alla formazione locale che arriva al match con qualche motivazione in più. Partenza sprint per la brigata di Gaetano Perrella che sblocca immediatamente la contesa col solito Liguori: il fantasista, trascinato del gruppo, mette la sua firma altresì sull'ultima apparizione del campionato. Il primo tempo non regala molti sussulti, con gli ospiti di Salvatore Marra che si affidano al solito blocco ma varano al contempo anche cambi nell'undici di riferimento.

Ad avvio ripresa, bastano sette minuti ai Diavoli Rossi per trovare il pareggio. Ci pensa bomber Guarracino al 52' a ristabilire l'equilibrio e fissare l'1-1. Un risultato che non trova d'accordo l'Ercolanese che preme sull'acceleratore e punta sulla volontà di fare bene da parte di Basso. L'attaccante prima raddoppia nel punteggio, poi cala un tris a completamento di una prestazione personale maiuscola. Al triplice fischio è 3-1 al Solaro di Ercolano.

La stagione dei vesuviani termina con 42 punti in classifica, mentre per la Puteolana si concretizza una sconfitta tutt'altro che pesante: la testa deve essere orientata alle gare con le vincitrici degli altri gironi.