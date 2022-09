Eccellenza Campania/Girone B - Successo di misura dell'Ercolanese: Balzano stende la Polisportiva Lioni

Le gare d'esordio nel Girone A e non solo. Anche il Girone B riserva l'impegno per una squadra napoletana nel nuovo campionato di Eccellenza. L'Ercolanese di mister Raffaele Di Pasquale affronta la Polisportiva Lioni allo Stadio Raffaele Solaro. La partita si mette subito nella giusta direzione per la squadra vesuviana che passa in vantaggio dopo pochi giri di lancette: è Balzano a confezionare la rete. La risposta degli ospiti è affidata a un calcio di punizione che finisce alto sopra la traversa. Anche i granata provano a sfruttare le palle inattive, ma il risultato non cambia. Nel secondo tempo, i locali entrano in campo con un altro approccio: in due occasioni la bandierina nega la gioia a Balzano e Marigliano. La Polisportiva è pericolosa con un tiro alto di Amarante, la traversa invece si oppone al tentativo di Di Gennaro. A metà frazione, l'estremo difensore irpino interviene su una conclusione e su un colpo di testa di Infimo. Ancora Balzano è insidioso su traversone di Esposito: l'incornata è larga. Nelle battute conclusive, il Lioni sfiora il pareggio con il palo colpito da Ciociola.

Così mister Di Pasquale al termine della partita: "È stato un primo tempo un po' difficile da gestire, nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Dovevamo chiuderla perché spesso rischi di perdere punti dopo aver creato numerose occasioni. Nel primo tempo eravamo molto contratti, i ragazzi sentivano il peso della partita. Nel secondo tempo siamo stati più fluidi, abbiamo peccato nella concretizzazione. Tifosi? L'abbiamo detto in sede di presentazione. Oltre a fare un grande campionato, l'obiettivo è di avvicinare la tifoseria alla squadra. Vedo sempre più persone, questo mi fa piacere".