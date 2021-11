Eccellenza Campania/Girone B - Manita dell'Ercolanese alla Nuova Napoli Nord

È una gara senza storia quella che va in scena allo Stadio Raffaele Solaro. L'Ercolanese di mister Gaetano Perrella schianta il Nuova Napoli Nord nella sfida valida per l'undicesimo turno del campionato di Eccellenza. Il Girone B riserva il confronto tra i vesuviani, al centro della graduatoria e con l'obiettivo di allontanarsi dalla zona calda, e gli azzurri, all'ultimo posto in classifica con zero punti ottenuti e una reazione d'orgoglio richiesta.

Sul manto erboso granata, però, si disputa un testa a testa che premia i padroni di casa. Il vantaggio è rapido e ci pensa Orefice a sbloccare il risultato. Il numero 9, protagonista di giornata e trascinatore del gruppo nonostante la giovane età, raddoppia poco dopo. Il primo tempo si caratterizza per i timbri di Petrosino e Basso che valgono rispettivamente il tris e il poker. Nella ripresa, è ancora il classe 2002 Orefice a chiudere i conti con il 5-0 definitivo: tripletta e sesto goal nella competizione per il diciannovenne.

Sorride l'Ercolanese che sale a diciotto punti in classifica ed aggancia Ischia e Albanova nella zona nobile: il prossimo turno proporrà l'incontro interno col Sant'Antonio Abate. Resta ancora a secco di punti il Nuova Napoli Nord, atteso dal test con la capolista Puteolana.