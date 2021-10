Eccellenza Campania, Girone B - Ercolanese e Neapolis si dividono il bottino: Giorgio risponde a Basso

Terza giornata del Girone B di Eccellenza Campania, l'Ercolanese ospita il Neapolis allo Stadio Solaro. Un impegno importante per ambedue le formazioni che vanno a caccia dell'intera posta in palio per ristabilire la situazione di classifica. Al termine dei novanta minuti, però, matura soltanto un pareggio.

Il match sembra mettersi subito in salita per i granata, Capece è chiamato a ipnotizzare e disinnescare Catena dal dischetto. Gli ospiti sciupano una buona chance e i padroni di casa fanno valere la regola del "gol sbagliato, gol segnato". Basso, dagli undici metri, batte l'estremo difensore e porta avanti la compagine locale. Al Solaro, tuttavia, accade di tutto e ancora Capece è miracoloso a fermare un penalty della brigata gialloblù. Al 55' un tiro dalla distanza del numero 11 Giorgio batte il portiere e lo costringe a raccogliere il pallone nel sacco: è 1-1. All'82' i ragazzi di Perrella si divorano il potenziale vantaggio con il palo che nega la gioia.

Al triplice fischio è pareggio tra Ercolanese e Neapolis. Il prossimo appuntamento vedrà i granata attesi dalla trasferta di Mondragone mentre i gialloblù accoglieranno la Puteolana.