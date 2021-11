Eccellenza Campania/Girone B - Show tra Ercolanese e Napoli United: Basso trascina i granata con una tripletta

Novanta minuti di spettacolo. È show allo Stadio Raffaele Solaro. Tra gli anticipi del nono turno del Girone B di Eccellenza spicca il confronto tra Ercolanese e Napoli United. I granata, accantonato il pareggio senza reti in quel di Barano, cercano punti in ottica salvezza e l'ambizione è avvicinarsi alla zona playoff. Per gli uomini di Maradona jr., reduci dalla netta vittoria sul Pianura Napoli Nord, c'è l'obbligo di mantenere la parte alta della classifica e prendere la vetta, in attesa del match di domani della Puteolana.

E il protagonista di giornata non è un interprete dei Leoni. Sale in cattedra uno strepitoso Basso, autore di una tripletta, che piega gli avversari e regala tre punti fondamentali alla squadra locale allenata da mister Perrella. Il match si sblocca al 37' quando il numero undici trova una conclusione vincente che vale il momentaneo vantaggio. La replica di Schinnea e compagni non si fa attendere e, poco prima dell'intervallo, proprio l'argentino stacca in alto dagli sviluppi di un calcio d'angolo e fissa il pareggio. Si va a riposo sul risultato di 1-1.

Ercolanese che rientra in campo con determinazione e trova ancora il gol con il solito Basso, pronto e abile a siglare il nuovo vantaggio al 49' per i padroni di casa. Al 67' il centravanti è glaciale dagli undici metri per il tris, pallone a casa per il bomber granata assoluto trascinatore. Nel finale, però, il Napoli United rende meno amaro il passivo e con Arrulo accorcia le distanze per il 3-2 definitivo al Solaro.

Il tabellino

Ercolanese: Capece, Lucignano (84' Minchella), Di Costanzo, Di Gennaro, Capogrosso, Menna, Sicuro (64' Liguori), Di Gilio, Orefice, Mirante (64' Castellano), Basso (72' Molisso). A disposizione: Marino A., Marino L., Petrosino, Fiele, Amendola. Allenatore: Gaetano Perrella

Napoli United: Giordano D., Barone, Oliva (79' Greco) , Perretti, Arrulo, Ciranna (69' Amaya), Soprano (46' Cittadini), Medaglia, Pelliccia (46' Giordano G.), Navarrete, Schinnea (69' De Marco). A disposizione: Chianese, Santoro, Bruno, Pisacane. Allenatore: Diego Armando Maradona

Arbitro: Alessandro Papagno - Roma 2

Assistenti: Steven La Regina - Battipaglia, Gabriele Federico - Agropoli

Marcatori: 36', 49' e 67' rig. Basso (E), 44' Schinnea (NU), 89' Arrulo (NU)

Ammoniti: Mirante, Di Costanzo, Orefice e Capece (E), Medaglia, Arrulo e Oliva (NU)