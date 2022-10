Eccellenza Campania/Girone B - L'Ercolanese torna alla vittoria: battuto il Montemiletto al Solaro

Torna ad esultare l'Ercolanese di mister Raffaele Di Pasquale che batte il Montemiletto allo Stadio Raffaele Solaro. Un successo all'inglese per la brigata granata davanti al pubblico amico: una rete per tempo consente a Marzullo e compagni di ottenere l'intera posta in palio nella gara valida per la nona giornata del Girone B di Eccellenza. Già nel primo tempo, i vesuviani trovano la rete con Sperandeo che abile a farsi trovare pronto e mettere in discesa il match per i suoi. La partita, tuttavia, resta equilibrata e gli ospiti cercano di farsi vedere dalle parti di Cafariello. Il gruppo locale regge e non concede spazi vincenti alla formazione gialloverde. Nel secondo tempo, ci pensa Infimo ad aumentare la distanza nel parziale e consolidare una vittoria fondamentale per la rincorsa ai piani alti della graduatoria. Il prossimo impegno dell'Ercolanese sarà sul campo del Giffoni Sei Casali, sconfitto in rimonta dal Costa d'Amalfi.

Così il direttore Guadagnuolo dopo la vittoria: "Dopo tre partite dove non abbiamo raccolto ciò che meritavamo, oggi erano fondamentali i tre punti. È arrivata la vittoria, non abbiamo rischiato nulla, ma potevamo chiuderla prima. Esprimiamo un buon calcio, era importante il successo. È un campionato equilibrato, siamo in un girone tosto e pieno di qualità. Ogni squadra cerca di metterci in difficoltà, è una competizione ben livellata. Non dobbiamo cullarci su questa vittoria, siamo costruiti per fare un campionato importante. Non ci nascondiamo. Il nostro intento è continuare a fare risultati. Ercolano è una piazza piena di tradizione ed è una città bellissima. Deve stare in primo piano per le bellezze, non per atti di vandalismo. Non si può giudicare una tifoseria per 4/5 ragazzini. È stata una bravata condannata, ma meritiamo di stare in prima pagina in bianco e non in nero".

Parola anche a mister Di Pasquale: "Non è mai stato un periodo complicato, sono gli altri che leggono dall'esterno in maniera non adeguata. Sappiamo cosa fare e in che modo, ci possono essere incidenti di percorso. Non cambia nulla per noi. Tornare alla vittoria era un fatto scontato, lo volevamo ed è arrivato il risultato pieno. Siamo in una posizione importante di classifica, ci stiamo confermando. Mi amareggia qualche risultato, non le prestazioni. Ci vuole equilibrio nei giudizi, nelle valutazioni e negli atteggiamenti. Chi guida un gruppo deve conservare tranquillità, serenità e disponibilità d'animo. Bisogna stare vicini alla squadra in qualsiasi momento".