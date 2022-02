Eccellenza Campania/Girone B - Ercolanese ok al Solaro: superato il Mondragone

Vittoria convincente, scalata in classifica. L'Ercolanese di mister Gaetano Perrella supera l'ostacolo Mondragone allo Stadio Raffaele Solaro e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. Vesuviani che si piazzano al centro della graduatoria e condannano i casertani alla sesta sconfitta in campionato. Col successo odierno, inoltre, i granata si allontanano proprio dagli avversari e non consentono il sorpasso in classifica.

Parte subito forte la compagine locale che passa in vantaggio al 5' con Liguori. Il numero 10 si fa trovare pronto all'appuntamento con la rete e sblocca il risultato in favore dei padroni di casa. La risposta degli ospiti è quasi immediata con Lepre che fissa il pareggio dopo una giocata dalla bandierina. Poco prima della chiusura della frazione, l'Ercolanese però dilaga e si porta avanti nel punteggio. Al 36' è un rigore di Basso a consentire ai ragazzi di Perrella di mettere la freccia, al 40' ci pensa Di Gilio a calare il tris.

Il primo tempo del Solaro va in archivio col 3-1 per i vesuviani. Ripresa altresì avvincente, ma con opportunità meno nitide rispetto ai quarantacinque minuti iniziali. I granata provano a tenere i casertani lontani dall'area di rigore e non concedono praticamente nulla. D'altra parte, il Mondragone non incassa più reti e cerca di accorciare. Soltanto al 94' ancora Lepre riesce a rendere meno pesante la sconfitta e timbrare il 3-2 definitivo. Termina così allo Stadio Solaro, l'Ercolanese raccoglie tre punti vitali per la salvezza e sogna un traguardo più prestigioso. Per i ragazzi di Aldo Papa si concretizza uno stop.