Eccellenza Campania/Girone B - Pareggio tra Ercolanese e Ischia: Menna riprende Castagna

Recupero della quindicesima giornata del Girone B di Eccellenza. Allo Stadio Raffaele Solaro si gioca l'incontro tra l'Ercolanese di Gaetano Perrella e l'Ischia di Angelo Iervolino. Granata alla ricerca di punti vitali in chiave salvezza, l'obiettivo è distanziarsi dalla zona playout della classifica e staccare momentaneamente le avversarie. I gialloblè hanno intenzione di riprendere la marcia dopo la sconfitta rimediata tra le mura amiche contro la capolista Puteolana: la zona playoff è lì e serve una prestazione maiuscola per portare a casa l'intera posta in palio.

Passano due minuti sul cronometro e il solito Liguori si intravede in zona offensiva con una parabola da punizione che si stampa sulla traversa. Al 5' ancora il numero 10 raccoglie un pallone vagante da posizione defilata e calcia col mancino a giro, la traiettoria sfiora l'incrocio. La partita si stabilizza dopo l'avvio forte dei padroni di casa, alla mezz'ora Buono riceve sulla corsia e scodella al centro: torsione perfetta di Castagna che indirizza sul palo lontano, Capece superato e rete che si gonfia. Al 39', in ripartenza, Francese innesca Liguori che si fa disinnescare il tiro da Mazzella. Al 42' Donzetti appoggia per Di Gilio che fallisce un rigore in movimento: il pallone arriva a Basso che trova l'opposizione del portiere ospite.

La ripresa si inaugura con l'imbucata di Trofa per Castagna e la grande risposta di Capece. Il portiere locale si supera anche poco più tardi su una conclusione angolata di Trani. Gli isolani provano a tenere distanti dall'area i vesuviani, soltanto nelle battute conclusive c'è la pressione dei ragazzi di Perrella. All'85' botta dalla distanza di Basso, Mazzella blocca senza troppi problemi. A tre dal termine, Trani lascia la brigata in dieci per espulsione. Allo scadere, l'Ercolanese protesta per un possibile calcio di rigore: la direzione di gara lascia continuare. Sul proseguimento il pallone arriva tra i piedi di Menna che scarica un mancino perfetto che si infila all'incrocio. Termina con un pareggio la sfida al Solaro: un punto che non accontenta nessuno.