Eccellenza Campania/Girone B - Sabato horror per l'Ercolanese: il Giffoni Sei Casali cala il poker

Un sabato pomeriggio da incubo per l’Ercolanese, impegnata nella gara dello Stadio Paudice di San Giorgio a Cremano e valida per la ventisettesima giornata del Girone B di Eccellenza. Ottava sconfitta in campionato per la squadra vesuviana che crolla nel confronto con il Giffoni Sei Casali. Poker della formazione ospite che spiana la strada già nel primo tempo con il sigillo di Liguori, poco prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo. Poi la doppietta di Giorgio che va in rete al 52’ per il raddoppio e al 67’ per il tris. La quarta ed ultima marcatura di giornata è di Merola al 77’: schiacciato il team granata reduce di una prestazione anonima e non convincente: la situazione di classifica permette di stare tranquilli e di programmare il futuro, ma l’obiettivo è chiudere in maniera positiva una stagione partita con ambizioni differenti. Il prossimo impegno per l’Ercolanese sarà in trasferta sul campo del Castel San Giorgio: sarà l’occasione per riscattarsi e dimenticare la partita odierna.