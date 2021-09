Eccellenza Campania, Girone B - Ercolanese-Frattese 0-4: nerostellati egemoni al Solaro, Prisco trascinatore con una doppietta

La squadra di Floro Flores passa al Solaro di Ercolano con una prestazione maiuscola. Primi tre punti nel torneo per la Frattese, ko duro da digerire per i granata

Giornata d’esordio in campionato per Ercolanese e Frattese. Allo Stadio Solaro va in scena il confronto tra le due squadre, la sfida è valida per la prima giornata del Girone B di Eccellenza Campania. Padroni di casa che non sono scesi in campo in Coppa Italia di categoria, nerostellati reduci dal ko di Cercola contro il Mondragone al debutto.

La prima occasione della partita è della Frattese attorno al quarto d’ora. Traversone dalla sinistra di Mascolo, Prisco prende il tempo all’avversario ma non inquadra lo specchio: il colpo di testa si spegne a lato. Passano sette minuti e i granata provano ad intravedersi dalle parti di De Lucia con un tiro sballato di Castellano. Al 24’ Esposito è provvidenziale su Orefice. L’attaccante, lanciato in profondità da Mirante, supera l’estremo difensore e calcia da posizione defilata: il laterale di Floro Flores sventa la minaccia sulla linea e si rifugia in angolo. Al 31’ la Frattese va in vantaggio con Prisco che sradica la sfera in recupero e libera una botta che si insacca sotto la traversa. L’euforia consente agli ospiti di premere sull’acceleratore, la squadra locale sbanda e al 34’ Mascolo, su sponda di Prisco, supera Manno con un tiro a giro e raddoppia. Nel finale, Prisco sfiora il tris su invito di Calone.

Avvio più deciso per i padroni di casa nel secondo tempo. In due minuti, l’Ercolanese accarezza il gol con Mirante e Messina: la traversa, in ambedue le circostanze, si oppone ed evita di riaprire il match. Al 59’ c’è il terzo gol per i nerostellati. Pressing asfissiante, Cavaliere conquista la sfera e serve Cigliano che, a sua volta, innesca Prisco. Il bomber addomestica e calcia all’angolino per lo 0-3. Al 64’ i legni respingono il bolide di Cigliano, il team di casa ci prova con il colpo di testa di Borrelli bloccato da De Lucia. Alfieri e Prisco da una parte, Basso dall’altra si rendono insidiosi – senza troppo successo – negli ultimi metri del rettangolo verde. A otto dal termine, l'estremo difensore nerostellato è miracoloso su uno stacco velenoso di Mirante. Sul ribaltamento di fronte Calone esplode una botta sotto la traversa e regala il poker alla sua squadra.