Eccellenza Campania/Girone B - Ercolanese, ancora un ko: il Faiano è corsaro. Sant'Agnello retrocesso in Promozione

Si chiude la trentunesima giornata del Girone B di Eccellenza. Alla sconfitta di ieri del Vico Equense contro il Castel San Giorgio, che complica ulteriormente i piani degli azzurro-oro, si aggiungono ulteriori verdetti dopo la domenica sportiva. L’Ercolanese crolla in casa contro il Faiano, in una partita frizzante nei minuti iniziali. Non basta la rete di Granato per riaprire il match al quarto d’ora: gli ospiti passano con la doppietta di Pellegrino. La vittoria permette ai biancoverdi di spedire i costieri al penultimo posto e condannare definitivamente il Sant’Agnello. La formazione di Guarracino scivola sul campo del Carotenuto: al rigore di Ioio risponde Ferraro, ma è Diallo a decidere il confronto nella seconda frazione. Un risultato che, complice la contemporaneità sugli altri campi, manda i biancazzurri in Promozione: arriva la matematica retrocessione, con tredici punti di distacco dalla fascia playout a tre giornate dal termine della competizione. L’Ercolanese, in caduta libera, resiste con un buon margine sulle inseguitrici.