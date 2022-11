Eccellenza Campania/Girone B - Pari nel finale tra Ercolanese e Costa d'Amalfi

Le fatiche dell’infrasettimanale nel recupero contro il Castel San Giorgio e un’agenda piena di impegni per la brigata di mister Raffaele Di Pasquale. L’Ercolanese, seconda in classifica, punta a rispondere alla capolista San Marzano e tenere distante l’Agropoli. Sul rettangolo verde dello Stadio Bellucci di Pompei approda il Costa d’Amalfi, al centro della graduatoria e con l’obiettivo di conquistare punti per mantenere la stabilità di questa prima parte di stagione.

La cronaca sul suolo napoletano si apre con iniziative da una parte e dall’altra. La formazione granata prova a comandare la sfida, mentre i costieri tentano di rispondere ed affondare il colpo. Il match, però, si gioca sull’equilibrio: nessuna delle due, infatti, riesce a trovare il varco vincente per superare gli estremi difensori. Le organizzazioni difensive si impongono, per lunghi tratti, sulle giocate offensive: sia i granata che i biancazzurri non riescono ad incidere e stappare la partita. Succede di tutto nelle battute conclusive e in un secondo tempo più dinamico. Soprattutto allo scadere c’è la girandola di emozioni che rompono la noia.

Nonostante l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Matrone, gli ospiti trovano il varco giusto per far male gli avversari. Il vantaggio porta la firma di Apicella, protagonista di un colpo di testa che sembra indirizzare l’incontro sul binario salernitano allo scoccare del 90’. Nel terzo dei cinque giri di lancette dell’extra-time, i vesuviani trovano il pari sugli sviluppi di una palla lunga con Marigliano. Pareggio al triplice fischio tra Ercolanese e Costa d’Amalfi, i ragazzi di Di Pasquale non riescono ad ottenere la quinta vittoria consecutiva in campionato.