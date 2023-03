Eccellenza Campania/Girone B - Il Città di Solofra supera l'Ercolanese al Paudice

Terza sconfitta consecutiva, altri due gol subiti e una stagione che sembra dire poco altro. Per l’Ercolanese arriva un altro ko, questa volta è il Città di Solofra ad imporsi al termine della sfida. Allo Stadio Paudice di San Giorgio a Cremano, sede della partita casalinga dei granata, sono gli ospiti ad esultare al triplice fischio. Dopo un primo tempo andato in archivio col risultato di parità senza reti, nella ripresa si scatena la compagine gialloblù che va a consolidare la quarta posizione in classifica. Il vantaggio porta la firma di Catalano, abile a svettare più in alto di tutti e a trovare il varco vincente: si sblocca così il match. Il raddoppio si concretizza nelle battute conclusive con un magistrale contropiede finalizzato da Di Giacomo che chiude i giochi del Paudice. Crollo interno per l’Ercolanese, chiamata a riscattarsi con l’appuntamento in trasferta sul terreno del Costa d’Amalfi. Il Città di Solofra ospiterà in casa l’Audax Cervinara nel prossimo impegno di campionato.