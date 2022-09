Eccellenza Campania/Girone B - Al Solaro non si passa: l'Ercolanese annienta il Carotenuto con un poker

Prosegue la marcia dell'Ercolanese di mister Di Pasquale in campionato. Anche nella terza gara, la seconda giocata allo Stadio Solaro, la formazione granata infila una vittoria. Sono tre i successi fatti registrare finora dai vesuviani nel Girone B di Eccellenza, vertice della classifica conquistato in attesa della risposta del San Marzano e del Faiano.

In una buona cornice di pubblico, parte forte la squadra locale che impegna la retroguardia avversaria già all'avvio. Per il vantaggio però bisogna attendere una geometria dalla bandierina: la battuta attiva De Giorgi che di testa infila alle spalle del portiere. Gli ospiti provano a farsi vedere in avanti, ma non si registrano particolari pericoli dalle parti di Cafariello. Nel finale di frazione, l'Ercolanese si guadagna un calcio di rigore: dagli undici metri si presenta Infimo che realizza il raddoppio.

All'avvio di ripresa, grande occasione per i padroni di casa con Esposito: è ottima la chiusura di Avino. Attorno all'ora di gioco è annullato una rete per fuorigioco a D'Acierno. Il tris dei ragazzi di Di Pasquale porta la firma del capitano Marzullo, autore di una magia da calcio di punizione dal limite dell'area. Nelle fase conclusiva della sfida, è Balzano a fissare il poker: si chiude 4-0 la partita del Solaro, l'Ercolanese vola in testa a punteggio pieno.