Eccellenza Campania/Girone B - Ercolanese incontenibile: vittoria in rimonta sul Buccino Volcei e vetta consolidata

Ercolanese da sogno allo Stadio Raffaele Solaro, la squadra di Raffaele Di Pasquale batte anche il Buccino Volcei e conquista la quinta vittoria in campionato. Cinque su cinque per i granata che si candidano ad essere l’undici da battere nella competizione. Eppure, la partenza degli ospiti è arrembante: è Senatore a sbloccare la sfida e mettere in salita la prestazione dei padroni di casa. La qualità dei vesuviani però si palesa alla distanza e, dopo dieci giri di lancette dallo svantaggio, De Giorgi ristabilisce la parità. Nel secondo tempo, sale ancora alla ribalta l’Ercolanese che fissa il raddoppio ancora con De Giorgi: ribaltato il Buccino Volcei e rimonta completa. Nel finale c’è spazio altresì per Sperandeo che fissa il 3-1 definitivo. L’hurrà interno consente a Trimarco e soci di consolidare la posizione in vetta.

Così Di Pasquale al triplice fischio: “Il nostro motto è che si gioca in quindici, le sostituzioni hanno cambiato un po’ il volto della partita. Non ci sono titolari e riserve, sono tutti giocatori all’altezza della situazione. Confido in tutti loro, siamo molto contenti e soddisfatti. Cominciamo già a pensare al prossimo impegno, ci aspettano settimane difficili ma ogni avversario è degno di attenzione. Ci godiamo questa vittoria, passeremo una bella serata. Una partita alla volta, da domani si resetta e riparte”. Parola anche a Francesco Marigliano: “Il primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, pur facendo il nostro gioco. Non siamo riusciti a sbloccarla, poi con l’infortunio del nostro portiere abbiamo subito la rete. Abbiamo rimesso tutto come prima. Nel secondo tempo abbiamo dato qualcosa in più, eravamo motivati e volevamo la vittoria. Siamo molto concentrati sul nostro cammino. Passiamo le prossime settimane con allegria, armonia e impegno massimo”.